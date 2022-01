De weging van vandaag zal niet de geschiedenis ingaan als meest vlekkeloze weging aller tijden. Vanochtend kwam het nieuws al naar buiten dat de Braziliaan Rodolfo Vieira problemen had met zijn gezondheid.

Hierdoor werd de partij tegen Wellington Turman gecanceld. Het gevecht tussen Ilia Topuria en Charles Jourdain is eveneens komen te vervallen. Topuria moest stoppen met afvallen van de medici en werd van de partij gehaald.

Hieronder de vechters die wel op de weegschaal stonden.

Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

Francis Ngannou (257 lbs) vs. Ciryl Gane (247 lbs)

Brandon Moreno (124 lbs) vs. Deiveson Figueiredo (124 lbs)

Michel Pereira (170 lbs) vs. Andre Fialho (169.5 lbs)

Cody Stamann (135.5 lbs) vs. Said Nurmagomedov (136 lbs)

Michael Morales (170 lbs) vs. Trevin Giles (170 lbs)

Preliminary Card

Raoni Barcelos (135 lbs) vs. Victor Henry (135.5 lbs)

Jack Della Maddalena (170.5 lbs) vs. Pete Rodriguez (170.5 lbs)

Tony Gravely (135.5 lbs) vs. Saimon Oliveira (136 lbs)

Kay Hansen (125 lbs) vs. Jasmine Jasudavicius (125 lbs)



Early Preliminary Card

Matt Frevola (154.5 lbs) vs. Genaro Valdez (155.5 lbs)

Silvana Gomez Juarez (115.5 lbs) vs. Vanessa Demopoulos (115.5 lbs)

