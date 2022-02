Verder stond er nog een partij in de zwaargewicht divisie op het programma tussen Derrick Lewis en Tai Tuivasa. Lewis vocht voor eigen publiek en had wat goed te maken na zijn verlies tegen Ciryl Gane de laatste keer in Houston. Tot slot stond er ook een onofficiële #1 contender partij op het programma in de middengewicht divisie tussen Jared Cannonier en Derek Brunson.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Ad

Main Card

- Israel Adesanya def. Robert Whittaker via UD (48-47, 48-47, 49-46).

UFC UFC271 | Kyler Phillips verslaat Marcelo Rojo met een armbar 3 UUR GELEDEN

UFC271 | Adesanya behoudt middengewichttitel op punten

- Tai Tuivasa def. Derrick Lewis via KO (Elbow) – R2, 1:40.

UFC271 | Tai Tuivasa verslaat Lewis met waanzinnige knockout

- Jared Cannonier def. Derek Brunson via KO (elbows) – R2, 4:29.

- Renato Moicano def. Alexander Hernandez via Submission (RNC) – R2, 1:23.

UFC271 | Renato Moicano te sterk voor Hernandez

- Bobby Green def. Nasrat Haqparast via UD (30-27, 30-27, 30-27)

Preliminary Card

- Andrei Arlovski def. Jared Vanderaa via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Casey O’Neill def. Roxanne Modafferi via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Kyler Phillips def. Marcelo Rojo via Submission (Armbar) – R3, 1:48.

- Carlos Ulberg def. Fabio Cherant via UD (30-27, 30-27, 30-27).

UFC271 | Kyler Phillips verslaat Marcelo Rojo met een armbar

Early Preliminary Card

- Ronnie Lawrence def. Mana Martinez via UD (29-27, 29-27, 29-28).

- Jacob Malkoun def. AJ Dobson via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Douglas Silva de Andrade def. Sergey Morozov via Tech.Submission (RNC) – R2, 3:34.

- Jeremiah Wells def. Mike Mathetha via Tech.Submission (RNC) – R1, 4:38.

- Maxim Grishin def. William Knight via UD (30-27, 30-27, 30-27).



De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Douglas Silva de Andrade vs. Sergey Morozov

Performance of the Night: Jared Cannonier & Tai Tuivasa

UFC Eurosport Panel vs Neal Petersen: UFC 271 picks GISTEREN OM 20:52