Het is een partij waar door veel MMA- fans al een lange tijd naar wordt uitgekeken. De flamboyante Adesanya is sinds zijn komst in 2018 van GLORY Kickboxing naar de UFC een van de meest opvallende atleten. In 13 maanden vocht Adesanya zesmaal. De zesde partij was voor de interim titel tegen Kelvin Gastelum.

In een iconische partij won de Nieuw-Zeelander via unanimous decision. Hierdoor mocht hij in oktober 2019 voor de 'undisputed' titel vechten tegen destijds kampioen Robert Whittaker. Adesanya vocht vlekkeloos en won via KO in de tweede ronde.

Adesanya gaat uit zijn dak nadat hij Whittaker verslaat in 2019 Foto: Getty Images

Adesanya zou vervolgens driemaal met succes zijn titel verdedigen. “The Last Stylebender” was te sterk voor Yoel Romero, Marvin Vettori en Paulo Costa. Adesanya zou ook proberen een divisie hoger de titel te pakken, maar slaagde niet in die opzet. Destijds kampioen Jan Blachowicz was te sterk. Dit is tot op heden het enige verlies van Adesanya in 22 MMA partijen.

Adesanya is nog altijd ongeslagen in de middengewicht divisie

Tegenstander Robert Whittaker bewandelde een totaal ander pad dan Adesanya. De Australiër kwam via The Ultimate Fighter: The Smashes de UFC in 2012 binnen. Whittaker was veruit de beste vechter dat seizoen en won het toernooi ook. Whittaker wist zich snel als publiekslieveling omhoog te werken, maar zag zijn opmars in de weltergewicht divisie gestuit worden door verliespartijen tegen Court McGee en Stephen Thompson.

Whittaker besloot in 2014 een gewichtsklasse hoger te gaan vechten. Dit pakte fantastisch uit. Whittaker won zeven partijen op rij met onder meer finishes tegen Derek Brunson en Ronaldo 'Jacaré' Souza.

Publiekslieveling in kenmerkende pose na een overwinning Foto: Getty Images

Het leverde hem een interim titelgevecht op tegen Yoel Romero. Whittaker won de partij en zou vervolgens voor de “undisputed” titel moeten vechten tegen MMA-legende Georges St.Pierre. Echter hield 'GSP' het voor gezien en werd de titel van Whittaker omgezet in de 'echte' titel. Whittaker verloor echter zijn titel tegen Adesanya zoals al eerder beschreven. Whittaker zou vervolgens werken aan een sterkere comeback en reeg drie overwinningen aan elkaar tegen Darren Till, Jared Cannonier en Kelvin Gastelum.

Nu krijgt hij zijn kans op revanche bijna 2.5 jaar nadat hij de titel verloor. Kan Whittaker de titel terugwinnen tegen de schier ongenaakbare Adesanya in de middengewicht divisie?

Lewis & Tuivasa is op papier een garantie voor een KO, DON'T BLINK!!!

Het co-main event kan op papier eigenlijk niet tegenvallen. Derrick Lewis keert terug voor eigen publiek tegen de populaire Australiër Tai Tuivasa. Het is een zwaargewicht partij tussen twee man met ongelooflijk veel KO power. Lewis heeft iets goed te maken voor eigen publiek. 'Black Beast' verloor vorig jaar in het Toyota Center van Ciryl Gane in een partij om de interim titel. Lewis wist echter in december vorig jaar wel te imponeren met een KO in de eerste ronde tegen Chris Daukaus.

Derrick Lewis is een van de meest gevreesde vechters in de zwaargewicht divisie Foto: Getty Images

Nu keert hij terug in zijn Houston tegen Tuivasa. Tuivasa zit in zijn beste UFC-fase. De Australiër begon zijn UFC-carrière met drie overwinningen, maar kwam na vervolgens drie verliespartijen in de onderste regionen van de divisie terecht. Echter heeft 'Bam Bam' met vier KO-overwinningen op rij waarvan drie in de eerste ronde meer dan zijn rug gerecht en krijgt hij van de UFC een gigantische kans om zich in de Top 3 van de divisie te vechten.

Cannonier & Brunson vechten voor een titelgevecht in de nabije toekomst

De partij tussen Jared Cannonier en Derek Brunson is een ongelooflijk belangrijke partij in de middengewicht divisie. De winnaar van deze partij is zeer waarschijnlijk de volgende uitdager van de kampioen. Cannonier is een verhaal apart in de UFC. De vechter uit Dallas maakte als zwaargewicht in 2015 zijn debuut voor de organisatie. Cannonier was nooit een hoogvlieger op zowel zwaargewicht als licht-zwaargewicht.

De klasse van de 'Killa Gorilla' kwam pas echt tevoorschijn in de middengewicht divisie. Cannonier won vier van zijn vijf partijen op middengewicht en kwam alleen te kort tegen voormalig kampioen Robert Whittaker. Nu staat een zéér belangrijke partij tegen Brunson op het programma.

De onstuitbare "Blonde Brunson" Foto: Getty Images

Brunson is eigenlijk net als Cannonier een zeer ondergewaardeerde vechter. Brunson kwam na de samensmelting van de UFC en Strikeforce de organisatie binnen. Brunson zou eigenlijk altijd wel een sterke speler zijn in de middengewicht divisie. Alleen partijen tegen toppers als Yoel Romero, Robert Whittaker, Jacare Souza en huidig kampioen Israel Adesanya gingen duidelijk verloren. Na het verlies tegen Adesanya won Brunson tweemaal van respectievelijk Elias Theodorou en Ian Heinisch.

Na deze partij werd het fenomeen 'Blonde Brunson’ geboren. Brunson liet weten dat als hij zijn haren blond verft hij nooit een partij verliest. Tot dusver heeft hij die belofte meer dan waar gemaakt. 'Blonde Brunson' won zijn laatste drie partijen tegen onder meer Edmen Shahbazyan en Darren Till en heeft daarmee een contenderpartij afgedwongen.

Potentiële Fight of the Night kandidaat tussen Phillips en Rojo

De meest ondergewaardeerde partij van de PPV card is het gevecht tussen Kyler Phillips en Marcelo Rojo in de bantamgewicht divisie. Beide vechters zijn nog niet echt bekend bij het grote publiek echter zou dit weleens de 'Fight of the Night' kunnen worden. Phillips die vaak (al dan niet onterecht) in de schaduw staat van teamgenoot Sean O’Malley is een van de grootste talenten in de divisie.

Phillips imponeerde met drie overwinningen tijdens zijn eerste drie UFC-gevechten en is de enige man in de UFC die de Chinees Song Yadong heeft weten te verslaan. Phillips verloor zijn meest recente partij op enigszins controversiële wijze van Raulian Paiva. De partij ging via majority decision naar de Braziliaan.

Kyler Phillips wil zich terugvechten in de Top 15 Foto: Getty Images

Phillips kan nu weer gaan proberen zijn weg omhoog te vervolgen tegen Marcelo Rojo. De Argentijn is pas sinds vorig jaar actief in de UFC en kwam pas eenmaal in actie voor de organisatie. Rojo verloor weliswaar van Charles Jourdain via TKO in de derde ronde. Echter was de partij een absolute kraker en was het verrassend dat de UFC beide mannen niet beloonde met de Fight of the Night bonus.

Rojo zag vervolgens vorig jaar drie partijen gecanceld worden nadat tegenstanders zich geblesseerd of ziek moesten terugtrekken. Nu krijgt Rojo dé kans om zijn verlies tijdens zijn debuut recht te zetten. Dat zal hij wel moeten doen tegen Phillips, iemand die heel kort tegen de Top 15 van de divisie aanhikt.

Jong enthousiasme tegen gelouterde routine opent de PPV

De opener van de PPV card is een clash tussen jong en ervaren. De 26 jarige Nasrat Haqparast neemt het op tegen de negen jaar oudere Bobby Green. Haqparast is een Afghaanse Duitser die sinds 2017 in de UFC actief is. Haqparast doet af en toe zijn voorbereiding in Nederland bij de bekende coach Said El Badaoui. Haqparast wist in de UFC onder meer te winnen van Marc Diakiese en Joaquim Silva.

Echter verloor hij partijen tegen Dan Hooker en Drew Dober. Partijen die hem bij een overwinning in de rankings van de divisie hadden gebracht. Nu staat de gelouterde Bobby Green tegenover hem.

Bobby Green gaat wederom voor een bonus tijdens UFC 271 Foto: Getty Images

Green is iemand met een zeer uitgebreid verhaal. Nadat zijn ouders niet voor hem konden zorgen werd Green als kind opgenomen in een pleeggezin. Green wist in 2013 de UFC te halen en won zijn eerste vier partijen. Vervolgens werd zijn broertje vermoord en twee maanden later werd zijn oudere broer neergeschoten. Green kon zijn focus (logisch) niet meer vinden wat ook te zien was in zijn resultaten. Green won slecht een keer in zijn daarop volgende zeven partijen.

Echter bleef de UFC de Amerikaan steunen. Dit tot veel dank van Green die zichzelf opnieuw wist uit te vinden. In 2020 stond Green 2.0 op. Green won vier van zijn laatste zes partijen en was in zijn twee verliespartijen zeer competitief. Hoogtepunt voor Green was zijn meest recente partij tegen Al Iaquinta. Green won via TKO in de eerste ronde. Dit was op de dag af voor het eerst in acht jaar tijd dat Green een partij wist te finishen. Nu wacht de jonge Haqparast.

Arlovski, Modafferi & Perez geven de Prelims kleur

Ook op de prelims staan een aantal niet te missen partijen. Zo zal voormalig zwaargewicht kampioen Andrei Arlovski het opnemen tegen Jared Vanderaa. Staat Roxanne Modafferi in haar afscheidspartij tegen de ongeslagen Casey O’Neill en vecht voormalig titeluitdager Alex Perez in de vlieggewicht divisie tegen Matt Schnell.

Check hieronder het volledige programma van UFC 271.



Main Card

Israel Adesanya vs. Robert Whittaker

Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa

Jared Cannonier vs. Derek Brunson

Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo

Bobby Green vs. Nasrat Haqparast

Preliminary Card

Andrei Arlovski vs. Jared Vanderaa

Roxanne Modafferi vs. Casey O’Neill

Alex Perez vs. Matt Schnell

William Knight vs. Maxim Grishin



Early Preliminary Card

Mana Martinez vs. Ronnie Lawrence

Alexander Hernandez vs. Renato Moicano

Carlos Ulberg vs. Fabio Cherant

AJ Dobson vs. Jacob Malkoun

Douglas Silva de Andrade vs. Sergey Morozov

Jeremiah Wells vs. Mike Mathetha

