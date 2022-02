Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview.

Ad

UFC UFC Columbus | Blaydes vs. Daukaus is het nieuwe Main Event 14 UUR GELEDEN

Main Card

Israel Adesanya (184 lbs) vs. Robert Whittaker (184 lbs)

Derrick Lewis (266 lbs) vs. Tai Tuivasa (265 lbs)

Jared Cannonier (185 lbs) vs. Derek Brunson (185.5 lbs)

Kyler Phillips (136 lbs) vs. Marcelo Rojo (136 lbs)

Bobby Green (155.5 lbs) vs. Nasrat Haqparast (156 lbs)

Preliminary Card

Andrei Arlovski (246 lbs) vs. Jared Vanderaa (265 lbs)

Roxanne Modafferi (126 lbs) vs. Casey O’Neill (125.5 lbs)

Alex Perez (128 lbs) vs. Matt Schnell (126 lbs)*

William Knight (218 lbs)** vs. Maxim Grishin (206 lbs)



Early Preliminary Card

Mana Martinez (136 lbs) vs. Ronnie Lawrence (136 lbs)

Alexander Hernandez (156 lbs) vs. Renato Moicano (156 lbs)

Carlos Ulberg (204 lbs) vs. Fabio Cherant (206 lbs)

AJ Dobson (185 lbs) vs. Jacob Malkoun (186 lbs)

Douglas Silva de Andrade (136 lbs) vs. Sergey Morozov (135 lbs)

Jeremiah Wells (170.5 lbs) vs. Mike Mathetha (170 lbs)

* Alex Perez is 2 lbs te zwaar. Matt Schnell haalde wel zijn streefgewicht. Schnell accepteerde vervolgens het gevecht niet nadat hij hoorde dat Perez te zwaar was.

** William Knight is 12 lbs te zwaar, de partij wordt nu in de zwaargewicht divisie voortgezet. Knight moet 40% van zijn gage aan Grishin geven.

Bekijk alle Main Cards (inclusief PPV-evenementen) op discovery+

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Maak dan nu gebruik van de korting tot 20 februari. Bekijk het eerste jaar UFC voor maar €29,99 op . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

Mis ook niet de preview show met Neal Petersen, Marloes Coenen & Stefan Struve. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 03:00 uur zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de PPV card op discovery+.

UFC UFC 272 | Nurmagomedov keert terug tegen Kelleher op 5 maart 16 UUR GELEDEN