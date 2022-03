Contracten zijn nog niet getekend, maar dit zal snel plaatsvinden. Zowel Dos Anjos als Moicano hebben een mondelinge overeenkomst. Dit meldt eveneens het management van Moicano.

Rafael Dos Anjos vs. Renato Moicano in een vijf ronden partij Foto: Getty Images

Het gevecht vindt plaats op zaterdag in de T-Mobile Arena te Las Vegas. In totaal staan er 13 gevechten op het programma. In het main event staat de lang verwachtte partij tussen Colby Covington en Jorge Masvidal op het programma.

Main Card

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. Renato Moicano

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Preliminary Card

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Early Preliminary Card

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Devonte Smith vs. Ludovit Klein

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

