Echter beginnen we zoals altijd met de early prelims

Elliott verrast, Nurmagomedov stoot door

De opener van de avond was een partij in de licht-zwaargewicht divisie tussen Dustin Jacoby en Michal Oleksiejczuk. Beide mannen waren zeer aan elkaar gewaagd. Echter heeft Jacoby al vaker bewezen dat hij weet hoe hij een gelijkwaardige partij naar zich toe moet trekken. Dit deed de Amerikaan wederom. In de derde ronde wist hij met zijn worstelen en controle de ronde te winnen en zodoende de eerste ronde uit te wissen. Jacoby won via unanimous decision.

Vervolgens eindigden een partij in een split decision. Ludovit Klein wist de overwinning over de streep te trekken tegen Devonte Smith. Klein nam de partij met slechts twee weken voorbereiding aan in een gewichtsklasse hoger. De Slowaak vocht echter sterk en kreeg van twee juryleden de overwinning toegewezen. Ook underdog Tim Elliott pakte weer eens een overwinning. Hij deed dit tegen de Dagestani Tagir Ulanbekov. Elliott en Ulanbekov waren zeer aan elkaar gewaagd. Het kwartje had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen aangezien Ulanbekov ook hele goede momenten had in de partij. Echter gaven alle juryleden de eerste twee ronden aan de voormalig TUF winnaar en pakte hij een broodnodige overwinning.

Eurosport’s ‘Prelim Pareltje’ bleek wederom een uitstekende keuze te zijn. Umar Nurmagomedov (het neefje van Khabib) nam het op tegen Brian Kelleher. De partij werd gevochten in de vedergewicht divisie. Nurmagomedov liet Kelleher echter geen moment in de partij komen en pakte na iets meer dan drie minuten de overwinning via Rear Naked Choke submission. Nurmagomedov is nu 14-0 is zijn professionele MMA carrière en is met zijn 26 jaar een ongekend talent waar we nog veel van gaan horen.

American Top Team vs. MMA Masters Part I

De gewone prelims werden geopend door twee voormalig trainingspartners. Maryna Moroz beschuldigde Mariya Agapova van een alcoholverslaving en geweld tegen haar teamgenoten. Agapova verhuisde daarop van de American Top Team gym naar de MMA Masters gym. Beide vrouwen vochten tijdens UFC 272 de ruzie uit. Moroz vocht een van haar beste partijen in de UFC. De Oekraïense was ongekend dominant. Agapova kon niet ontsnappen uit de greep van Moroz en werd uiteindelijk in de tweede ronde via Arm-Triangle Choke submission gefinisht. Moroz won hiermee de ‘Performance of the Night’ bonus van 50.000 dollar en beslechtte de ruzie in haar voordeel.

De meest rare partij van de avond kwam op naam van de heren Nicolae Negumereanu en Kennedy Nzechukwu. En dit was niet eens perse de schuld van de atleten. Het gevecht was zeer competitief echter leek Nzechukwu de partij in de derde ronde naar zich toe te trekken. Echter stak hij per ongeluk Negumereanu hard in het oog en kreeg hij een punt aftrek. De Nigeriaan bleef wel de meest actieve vechter in die derde ronde. Uiteindelijk waren de scores van de juryleden 29-27 Negumereanu, 29-27 Negumereanu en 29-27 Nzechukwu waardoor Negumereanu won. Dit houdt dus in dat zonder het punt aftrek Negumereanu ook gewonnen zou hebben via split decision. De juryleden lieten liefst 5 minuten op zich wachten na de partij voordat de scores werden ingediend.

Rodriguez next contender?

De meest onlogische prelim was een partij in de strogewicht divisie tussen topcontenders Marina Rodriguez en Yan Xiaonan. Een partij van deze importantie mag uiteraard nooit een prelim zijn. De UFC dacht daar echter anders over. De Chinese begon goed in de eerste ronde en wist met haar cleane stoten de ronde naar zich toe te trekken. De tweede ronde was meer gelijkwaardig. Naarmate de ronde vorderde kwam Rodriguez meer in haar spel. De derde ronde wist Rodriguez uiteindelijk vrij dominant naar zich toe te trekken.

Heeft Marina Rodriguez met de overwinning tegen Yan Xiaonan een titelgevecht afgedwongen? Foto: Getty Images

Uiteindelijk won Rodriguez via split decision. Het is de vraag wat de UFC nu gaat doen. Carla Esparza is de eigenlijke #1 contender en won een close gevecht van Rodriguez in 2020. Eveneens finishte Esparza de Chinese Xiaonan. Echter lijkt de UFC weinig te zien in een titelgevecht voor de ex-kampioene. De vraag is dus; Krijgt Rodriguez de voorkeur?

De prelims werden afgesloten met een gevecht tussen Jalin Turner en Jamie Mullarkey. Een partij die op papier vuurwerk garandeerde. Dit bleek ook in werkelijkheid zo te zijn. Turner vocht een uitstekende eerste ronde en wist Mullarkey meerdere keren aan het wankelen te brengen. Mullarkey besloot aan het einde van de ronde Turner naar de grond te halen. Echter was de schade al gedaan door Turner. De Amerikaan maakte het vervolgens met een stoot-trap combinatie binnen een minuut af in de tweede ronde. Een zeer sterke overwinning van de man met 200 tarantula’s. Helaas niet goed genoeg voor een ‘Performance of the Night’ bonus al zullen daar de meningen over verdeeld zijn.

Einde van Hardy experiment?

De main card werd geopend door de immer controversiële Greg Hardy tegen Serghei Spivac. Het Greg Hardy experiment van de UFC kunnen we inmiddels wel al mislukt zien. De Amerikaan die werd verbannen uit de NFL vocht zijn laatste gevecht op zijn contract. Spivac was vanaf het begin in controle en wist Hardy snel naar de grond te halen met een schitterende heupworp.

Serghei Spivac kent geen genade en finisht Greg Hardy in de eerste ronde Foto: Getty Images

Spivac wist vervolgens de partij snel te finishen via TKO op de grond. Een sterke overwinning voor Spivac, maar de hoofdvraag is uiteraard; Wat gaat de UFC met Greg Hardy doen?

Kevin Holland had een apart debuut in de weltergewicht divisie. De flamboyante Amerikaan nam het op tegen Alex Oliveira. Holland had het moeilijk in de eerste ronde en leek niet in zijn spel te komen. Oliveira vocht sterk en had zowel staand als op de grond de overhand. Echter draaide dat momentum volledig in de tweede ronde. Een goede stoot van Holland deed Oliveira wankelen.

Succesvol weltergewicht debuut voor Kevin Holland tijdens UFC 272 Foto: Getty Images

Holland was scherp en finishte de Braziliaan met meerdere stoten. Een goede comeback overwinning voor de Amerikaan die eveneens 50.000 dollar extra mocht bijschrijven. Hij won de ‘Performance of the Night’ bonus.

Bryce Mitchell imponeert

Bryce Mitchell heeft zijn grootste overwinning tot dusver gepakt. De ongeslagen vechter uit Arkansas zette een oersterke partij neer tegen de immer gevaarlijke Edson Barboza. Mitchell wist in de eerste ronde verrassend de Braziliaan neer te slaan. Vanaf dat moment was de Amerikaan in ‘full control’. Mitchell was zeer dominant op de grond en wist Barboza geen duimbreed te geven. De Amerikaan won het gevecht via unanimous decision.

Totale dominatie brengt Bryce Mitchell zijn grootste overwinning uit zijn carrière Foto: Getty Images

Het co-main event van de avond was een gevecht dat op het laatste moment werd samengesteld. Rafael Dos Anjos had moeten vechten tegen Rafael Fiziev. Echter moest Fiziev in verband met COVID-19 verstek laten gaan. De UFC vond Renato Moicano bereidt om de partij aan te nemen met 5 dagen voorbereiding. Eveneens was het een vijf ronden partij. Het bleek een van de meest onnodige vijf ronden partijen in de historie van de organisatie. Dos Anjos was vanaf het begin volledig in controle.

Rafael Dos Anjos zet een absolute clinic neer tegen Renato Moicano Foto: Getty Images

Dos Anjos domineerde de partij en leek Moicano zelfs in de derde ronde te stoppen via TKO. Echter weigerde scheidsrechter Marc Goddard in te grijpen en ging de partij uiteindelijk over de volledige vijf ronden. Moicano was ongelooflijk taai en had zelfs nog een uitstekende vijfde ronde, maar pakte veel te veel schade. Dos Anjos won de partij via unanimous decision. Een topprestatie van de voormalig lichtgewicht kampioen.

Covington doet wat Covington doet

Het main event was een partij waar heel lang naar werd uitgekeken. Voormalig vrienden Colby Covington nam het op tegen Jorge Masvidal. De partij was een vrij eenzijdige aangelegenheid in het voordeel van de MMA Masters vechter Covington. Masvidal had een redelijke tweede ronde en wist Covington in de vierde ronde knockdown te slaan.

Colby Covington beslecht de 'grudge match' tegen Jorge Masvidal in zijn voordeel Foto: Getty Images

Echter was het Covington die met zijn worstelen en continue druk Masvidal vrijwel volledig wist te neutraliseren. Ook had Covington meerdere malen de betere striking wat enigszins verrassend was. Uiteindelijk won Covington via unanimous decision. Na de partij werden er geen handen geschud door beide kemphanen. Beide vechters kregen de 'Fight of the Night' bonus.

Kijk volgende week naar UFC Vegas 50

Officiële poster UFC Vegas 50 Foto: Getty Images

Al met al een interessant evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het UFC Vegas 50. Dan neemt voormalig titeluitdager Thiago Santos het op tegen de sterke Magomed Ankalaev in de licht-zwaargewicht divisie. De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Main Card

- Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

- Marlon Moraes vs. Song Yadong

- Sodiq Yusuff vs. Alex Caceres

- Khalil Rountree Jr. vs. Karl Roberson

- Drew Dober vs. Terrance McKinney

- Alex Pereira vs. Bruno Silva

Preliminary Card

- Matthew Semelsberger vs. AJ Fletcher

- JJ Aldrich vs. Gillian Robertson

- Trevin Jones vs. Javid Basharat

- Damon Jackson vs. Kamuela Kirk

- Sabina Mazo vs. Miranda Maverick

- Dalcha Lungiambula vs. Cody Brundage

- Guido Cannetti vs. Kris Moutinho

- Tafon Nchukwi vs. Azamat Murzakanov

