Verder maakte voormalig lichtgewicht kampioen Rafael Dos Anjos zijn opwachting op een catchweight van 160 lbs tegen Renato Moicano. Eveneens vochten ook Edson Barboza en Bryce Mitchell tegen elkaar in de vedergewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Colby Covington def. Jorge Masvidal via UD (49-46, 50-44, 50-45).

- Rafael Dos Anjos def. Renato Moicano via UD (49-45, 49-44, 50-44).

- Bryce Mitchell def. Edson Barboza via UD (30-25, 30-26, 30-27).

- Kevin Holland def. Alex Oliveira via TKO (Strikes) – R2, 0:38.

- Serghei Spivac def. Greg Hardy via TKO (Punches) – R1, 2:16.

Preliminary Card

- Jalin Turner def. Jamie Mullarkey via TKO (Punches) – R2, 0:46.

- Marina Rodriguez def. Yan Xiaonan via SD (29-28, 29-28, 28-29).

- Nicolae Negumereanu def. Kennedy Nzechukwu via SD (29-27, 27-29, 29-27).

- Maryna Moroz def. Mariya Agapova via Submission (Arm-Triangle Choke) – R2, 3:27.

Early Preliminary Card

- Umar Nurmagomedov def. Brian Kelleher via Submission (RNC) - R1, 3:15.

- Tim Elliott def. Tagir Ulanbekov via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Ludovit Klein def. Devonte Smith via SD (28-29, 29-28, 30-27).

- Dustin Jacoby def. Michal Oleksiejczuk via UD (29-28, 29-28, 29-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: (later)

Performance of the Night: (later)

