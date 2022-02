ESPN maakte het gevecht bekend. Het evenement wordt van een Main Event voorzien door Colby Covington en Jorge Masvidal in de weltergewicht divisie.

Umar Nurmagomedov is het neefje van voormalig kampioen Khabib Nurmagomedov

Ad

Umar Nurmagomedov is zoals eerder aangegeven het neefje van voormalig UFC lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov. Net als Khabib is Umar een ongeslagen vechter. Umar startte zijn MMA carrière in 2016 als 20 jarige. Net als zowat alle vechters uit Dagestan heeft hij een achtergrond in het Sambo. Nurmagomedov begon zijn carrière bij de Fight Nights Global organisatie en wist daar te imponeren met zes overwinningen in iets meer dan een jaar tijd. Nurmagomedov zou vervolgens losse partijen vechten voor onder andere de PFL organisatie waar hij wist te winnen van de inmiddels in de UFC vechtende Saidyokub Kakhramonov.

UFC UFC Columbus | Blaydes vs. Daukaus is het nieuwe Main Event EEN UUR GELEDEN

In 2019 pakte Nurmagomedov de titel bij de GFC organisatie van zijn neef Khabib door Braian Gonzalez via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde te verslaan. Vlak daarna tekende hij bij de UFC. Echter duurde het tot 2021 alvorens Umar zijn UFC debuut maakte. Dit kwam onder meer door de uitbraak van COVID-19 en het overlijden van zijn coach en oom Abdulmanap Nurmagomedov. Umar maakte zijn debuut in januari 2021 tegen Sergey Morozov. Nurmagomedov imponeerde met een Rear Naked Choke submission overwinning in de tweede ronde. Eveneens pakte hij de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Brian Kelleher had een ongekend sterk debuut voor de UFC in 2017

Tegenstander Brian Kelleher is een gelouterde veteraan die al in 2011 zijn MMA debuut maakte. Daarvoor had hij al drie jaar ervaring op gedaan bij de amateurs. Kelleher werkte zich op tot een van de beste vechters van de Tri-state area en wist te imponeren bij goede organisaties als CFFC, CES MMA en Ring of Combat. Bij de Ring of Combat organisatie wist hij tweemaal te winnen in een titelgevecht van Julio Arce. De UFC had genoeg gezien en gaf de New Yorker in 2017 een contract. Kelleher had een vliegende start in de UFC door Iuri Alcantara in Braziilië via Guillotine Choke submission in de eerste ronde te stoppen.

Brian Kelleher viert overwinning tijdens UFC debuut tegen Iuri Alcantara Foto: Getty Images

Echter zou Kelleher nooit echt een run in de divisie maken. Belangrijke partijen tegen gerankte tegenstanders werden allemaal verloren. Kelleher won drie van zijn laatste vier partijen. Echter de partij die hem in de rankings had kunnen brengen tegen Ricky Simón ging verloren. Nu zal Kelleher de ongeslagen Nurmagomedov moeten verslaan om tegen die Top 15 aan te blijven.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC 272

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Jessica Eye vs. Manon Fiorot

Kevin Holland vs. Alex Oliveira



Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey



Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Devonte Smith vs. Erick Gonzalez

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

UFC UFC | Hill vs. Jandiroba in Top 15 gevecht op 14 mei 9 UUR GELEDEN