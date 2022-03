Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Eveneens kun je ook hier klikken voor een interview met Kevin Holland.

Main Card

Colby Covington (170.5 lbs) vs. Jorge Masvidal (170.5 lbs)

Rafael Dos Anjos (160 lbs) vs. Renato Moicano (160 lbs)

Edson Barboza (145.5 lbs) vs. Bryce Mitchell (145.5 lbs)

Kevin Holland (170 lbs) vs. Alex Oliveira (170 lbs)

Sergey Spivak (243.5 lbs) vs. Greg Hardy Jr. (266 lbs)

Preliminary Card

Jalin Turner (156 lbs) vs. Jamie Mullarkey (155.5 lbs)

Marina Rodriguez (116 lbs) vs. Yan Xiaonan (116 lbs)

Nicolae Negumereanu (205.5 lbs) vs. Kennedy Nzechukwu (206 lbs)

Maryna Moroz (125.5 lbs) vs. Mariya Agapova (126 lbs)

Early Preliminary Card

Brian Kelleher (145 lbs) vs. Umar Nurmagomedov (146 lbs)

Tim Elliott (126 lbs) vs. Tagir Ulanbekov (125.5 lbs)

Devonte Smith (156 lbs) vs. Ludovit Klein (156 lbs)

Dustin Jacoby (205.5 lbs) vs. Michal Oleksiejczuk (206 lbs)

