Het is een ongelooflijke opdoffer voor de PPV card die de UFC op zaterdag heeft neergezet. Het evenement zonder titelgevecht werd als verstevigd door de late toevoeging van de partij tussen Rafael Dos Anjos en Rafael Fiziev.

Het nieuws werd bekend tijdens "The MMA Hour" van Ariel Helwani. De Canadese journalist sprak daar met Rafael Dos Anjos die liet weten dat hij geruchten had gehoord dat Fiziev niet zou kunnen vechten. Helwani kreeg daarop een sms van de manager van Fiziev die toevallig naar de show was aan het kijken. Fiziev was op vrijdag in de Verenigde Staten gezond aangekomen. Toen hij zaterdag wakker werd was hij ziek en blijkt hij dus COVID-19 te hebben. De UFC is actief op zoek naar een vervanger voor Fiziev.

Deze week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het UFC 272 PPV evenement. Dan zullen voormalig vrienden en tegenwoordig vijanden Colby Covington en Jorge Masvidal het tegen elkaar gaan opnemen in een van de grootste non-titlefight partijen in de historie van de UFC. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Analisten Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Main Card

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. TBA

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Preliminary Card

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Early Preliminary Card

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Devonte Smith vs. Ludovit Klein

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

