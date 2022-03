Het gevecht vindt plaats in de VyStar Veterans Memorial Arena te Jacksonville, Florida.

Voor Du Plessis wordt het zijn derde partij in de UFC. De Zuid-Afrikaan is een van de meest geliefde nieuwkomers in de UFC middengewicht divisie. Du Plessis wist zowel Markus Perez als Trevin Giles via KO te stoppen. De voormalig KSW en EFC kampioen gaat het nu opnemen tegen Anthony Hernandez.

Ad

Anthony Hernandez na zijn submission overwinning tegen Rodolfo Vieira Foto: Getty Images

UFC UFC | Toptalent Almeida vecht tegen Grishin op 21 mei 14/03/2022 OM 02:15

Hernandez won twee van zijn vier partijen in de UFC. 'Fluffy' heeft nog altijd een van de grootste 'upsets' in de UFC op zijn naam staan. De Amerikaan won via submission in de tweede ronde van meervoudig wereldkampioen BJJ en gedecoreerde black belt Rodolfo Vieira. Dit was de meest recente partij van Hernandez. Vervolgens werd hij nog een paar maal ingepland in 2021. Hij vocht in verband met blessures niet meer.

De UFC 273 card

Main Card

- Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

- Aljamain Sterling vs. Petr Yan

- Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

- Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

- Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Preliminary Card (geen specifieke volgorde)

- Irene Aldana vs. Aspen Ladd

- Ian Garry vs. Darian Weeks

- Dricus Du Plessis vs. Anthony Hernandez

- Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

- Mickey Gall vs. Mike Malott

- Gavin Tucker vs. Pat Sabatini

- Julio Arce vs. Daniel Santos

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

- Piera Rodriguez vs. Kay Hansen





UFC UFC 274 | Cortez vecht voor eigen publiek in Phoenix tegen de ongeslagen Gatto 13/03/2022 OM 14:42