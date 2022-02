De locatie van het evenement is tot op heden niet officieel bekend gemaakt. Echter lijkt de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida de beste papieren te hebben. MMA Junkie meldde het gevecht.

Albert Duraev staat al jaren in Rusland bekend als een van de betere atleten. Duraev vocht voor organisaties als M-1 Global en ACB. Bij de ACB werd hij zowel de weltergewicht als middengewicht kampioen. Duraev liet in 2018 al weten naar de UFC te willen. De UFC gaf echter pas drie jaar later gehoor aan deze oproep. Tussen die periode vocht Duraev niet.

Duraev vocht tussen 2018 en 2021 niet omdat hij naar de UFC wilde

Daarom was zijn overwinning tijdens de Dana White's Contender Series (DWCS) in de eerste ronde tegen Caio Bittencourt nog knapper. Duraev won via een Neck Crank submission.Vervolgens maakte hij na het winnen van het contract in oktober vorig jaar zijn UFC debuut tegen Roman Kopylov. Duraev won het gevecht via unanimous decision en stuit nu op Anthony Hernandez.

Hernandez keert terug voor de eerste keer sinds zijn "upset" tegen Vieira Foto: Getty Images

Hernandez won in 2018 de titel bij de LFA door Brendan Allen te verslaan en mocht meteen proberen om via de DWCS een UFC contract te verdienen. Hernandez liet geen spaan heel van Jordan Wright en won via KO binnen een minuut. De UFC beloonde Hernandez met een contract. Later zou de overwinning worden omgezet in een no-contest nadat sporen van marihuana in het bloed van Hernandez werden gevonden.

Hernandez zette zijn naam op de kaart door meervoudig BJJ wereldkampioen Rodolfo Vieira te finishen

Hernandez vocht tot dusver viermaal in de UFC en is in evenwicht qua winst-en verliespartijen. Tijdens zijn meest recente partij wist Hernandez een ongelooflijke overwinning te pakken door meervoudig wereldkampioen BJJ Rodolfo Vieira via Arm-in Guillotine Choke submission te finishen.

UFC 273

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura



Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Dricus Du Plessis vs. Chris Curtis

Julio Arce vs. Daniel Santos

Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen



Pat Sabatini vs. Gavin Tucker

Albert Duraev vs. Anthony Hernandez

Ian Garry vs. Darian Weeks

Mickey Gall vs. Mike Malott

Kay Hansen vs. Piera Rodriguez

