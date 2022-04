Chimaev zegt dat het goed met hem gaat en dat hij ernaar uitkijkt zijn tegenstander Burns te ‘smeshen’.

Smesh

Iedereen zegt dat Burns zijn moeilijkste tegenstander is. Echter is Chimaev het daar niet mee eens aangezien hij nog nooit een gevecht verloren heeft. Iedere keer als Burns verliest begint hij te huilen. Echte kerels huilen niet volgens de Zweed. Je werkt gewoon hard in de gym en komt terug. Zo werkt het en niet anders.

De man die wordt gezien als "the next big thing" in de UFC, namelijk Khamzat Chimaev Foto: Getty Images

Burns kan hem verder niks doen. Chimaev zal door hem heenlopen en de wereld overnemen. Burns mag dan wel een goede grondvechter zijn, maar Chimaev zegt overal beter in te zijn. Burns is klein en te langzaam. En Chimaev’s worstelen is tienmaal beter dan dat van Burns.

Tien keer beter

Het maakt mij niet uit hoelang de partij duurt. Chimaev zegt dat hij Burns elke ronde zal ‘smeshen’. Chimaev werkt harder dan iedereen. Daarom gaat hij zo snel en wint hij van iedereen. Als je niet hard traint dan kun je ook geen succes hebben in deze sport zegt de Zweed.

Khamzat Chimaev & Darren Till Foto: Getty Images

Darren Till staat bij Chimaev in de hoek. Chimaev kwam in aanraking met Till via een van zijn beste vrienden en voormalig UFC vechter Reza Madadi. De klik was er meteen en inmiddels werken beide vechters samen. In het begin was het moeilijk om elkaars accent te begrijpen. Inmiddels gaat het vanzelf.

Beste vechter ter wereld

Chimaev zegt dat over 10 jaar mensen hem zullen herinneren als de beste vechter ter wereld.

Waar kijk je?

