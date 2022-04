Rozenstruik kijkt terug op zijn meest recente partij. Het verlies tegen topcontender Curtis Blaydes. De Surinamer weet dat hij in die partij een aantal fouten maakte op de grond waardoor hij niet kon opstaan. Rozenstruik laat weten die fouten altijd goed te kunnen uitleggen en hierdoor er goed aan te kunnen werken om dit in de toekomst te verbeteren.

Werken aan groundgame

Onder meer voormalig Strikeforce kampioen Muhammad “King Mo” Lawal die alle partijen terug kijkt helpt Rozenstruik dagelijks om via worstelspelletjes zijn grondspel te verbeteren. Na twee of drie minuten grondwerk krijgt Rozenstruik echter nauwelijks nog zijn armen omhoog. Echter kan hij je nog altijd met een harde poeier eruit slaan.

Jairzinho Rozenstruik vecht tijdens UFC 273 Foto: Getty Images

De verwachting voor de partij tegen Tybura is duidelijk. De Surinamer verwacht niet dat de Pool Tybura met hem wil staan en zal proberen de partij naar de grond te brengen. Daar ligt volgens “Bigi Boy” het grootste gevaar. Echter weer de Surinamer ook dat als hij Tybura raakt het ook snel over kan zijn. Al schram ik je een met mijn pink zelfs dan kan je al duizelig zijn.

Schram met pink maakt je duizelig

De zwaargewicht divisie met veel nieuwe namen in de top motiveert de Surinamer. Rozenstruik is echter niet heel erg blij met de uitspraak van Dana White over een interim titelgevecht tussen Stipe Miocic en Jon Jones. Rozenstruik snapt dat het een grote partij is, maar vindt dat er andere vechters zijn die regelmatig vechten en die kans meer verdienen. Zelf hoopt Rozenstruik na deze partij mits hij blessurevrij blijft in juni weer te vechten.

Thuisvoelen in Florida

Over zijn verblijf in Florida is Rozenstruik zeer te spreken. Samen met hoofdcoach Michael Babb traint hij inmiddels al een hele tijd bij American Top Team. Echter zal hij altijd de connectie met Suriname warm houden. Immers groeit het MMA ook in Suriname en moedigt Rozenstruik kickboksers aan om ook het grappling op te pakken. “Bigi Boy” wil altijd betrokken blijven met het MMA in Suriname.

