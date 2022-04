Garry liet weten tevreden te zijn met zijn overwinning tijdens zijn debuut vorig jaar november tegen Jordan Williams, maar niet met zijn performance. De finish was uiteraard fijn echter had Garry moeite om in zijn ritme te komen in het begin.

Tevreden over debuut

De Ier is een perfectionist en wil in zijn tweede partij de evolutie in zijn spel laten zien. Ditmaal wil hij sneller handelen en zorgen dat hij uit de situaties blijft waar hij geraakt kan worden. Hiervoor heeft hij hard getraind.

Garry is ook zeer te spreken over zijn coach Henri Hooft. Hooft is direct, eerlijk en zeer rustig en is een zeer fijn persoon om mee samen te werken. Hij is heel direct en je weet precies wat je aan hem hebt. Hij is een workaholic en zo ziet Garry zichzelf ook. Garry trainde met onder meer Gilbert Burns en Jason Jackson voor zijn kamp. Vooral Jackson was de vaste trainingspartner van Garry.

Fantastische coach, maar slecht in verstoppertje

Ook kwam ter sprake dat Henri Hooft niet echt goed is in verstoppertje spelen (zie filmpje). Garry verklapte ook nog dat er op korte termijn een agressieve vorm van trefbal binnenkort zal worden opgenomen in Sanford MMA.

Dat Garry zichzelf weet te verkopen is geen verrassing voor hem. De Ier weet precies wat hij wil en laat weten dat hij alles natuurlijk laat verlopen en niet van te voren iets verzint. Het is gewoon de beste manier.

KO binnen acht minuten

De voorspelling voor zijn partij tegen Darian Weeks is dat Garry binnen acht minuten via KO weet te winnen. Als het langer duurt betekent het dat de Amerikaan zich goed heeft voorbereid. Echter verwacht Garry hem te breken en op dat moment de partij te finishen.

Ian Garry vecht tijdens UFC 273 Foto: Getty Images

Waar kijk je?

