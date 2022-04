Vriendschap van 10 jaar

Burns laat weten dat hij zaterdag aanwezig zal zijn in Las Vegas als zijn goede vriend en trainingspartner Vicente Luque het opneemt tegen Belal Muhammad tijdens het main event. Eveneens vechten zijn teamgenoten Andre Fialho en Ange Loosa ook op het evenement.

Vrienden voor het leven Gilbert Burns en Vicente Luque Foto: Getty Images

Burns en Luque kennen elkaar al 10 jaar. Ze trainen sindsdien bijna elke dag met elkaar. Iedere keer als hij naar Brazilië gaat verblijft hij bij hem en andersom ook. We gaan ook altijd naar elkaars gevechten. Alleen vorige week kon niet omdat hij ook in trainingskamp zat. Burns verwacht dat Muhammad de partij naar de grond zal proberen te halen. Echter als de partij staand blijft ligt het voordeel bij Luque zegt Burns. Hij verwacht dat Luque wint, maar dat het een heel competitief gevecht zal worden.

Chimaev rematch

Burns zal vandaag met de UFC gaan praten over wat er in de toekomst gaat gebeuren. De partij tegen Chimaev van afgelopen zaterdag was een toppartij. Burns is uiteraard teleurgesteld over het resultaat, maar haalt positieve energie uit de waardering die hij krijgt voor zijn partij.

Gilbert Burns en Khamzat Chimaev tonen respect na afloop van de partij Foto: Getty Images

Burns is niet het type vechter die ‘nee’ zegt tegen een uitdaging. Al is het een risicovol gevecht. Hij geeft altijd de volle 100%. En dat zal hij altijd blijven doen. Het enige wat Burns echt pijn doet is dat hij het gevoel had dat hij het gevecht kon winnen, maar hij dit niet deed.

Hall of Fame

Burns wil heel graag een rematch. De Braziliaan begrijpt dat de UFC graag de partij tussen Khamzat Chimaev en Colby Covington wil maken. Echter laat de Braziliaan weten dat Covington niet van de risico’s is en hij daarom hoopt dat hij de rematch krijgt. Uiteraard vijf ronden ditmaal.

Gilbert Burns Foto: Getty Images

Burns zegt overigens heel blij te zijn dat hij de ‘soccerkick’ aan het einde van de tweede ronde mistte. De Braziliaan zegt lachend dat het gevecht dan afgelopen zou zijn geweest. Hij was vol in de ‘go for the kill mode’. Ik blijf altijd doorgaan ook als ik moe ben. Dit zijn gevechten die je veranderen als vechter. Khamzat en ik hebben echt wat neergezet zaterdag. Een mooie en harde partij. Ik hoop dat de partij in de Hall of Fame komt.

