Beide mannen wogen eerder vandaag en wisten binnen de norm van het streefgewicht te blijven. Mede hierdoor zal Rozenstruik zijn 'show-money' ook gewoon ontvangen. Het is onbekend of de UFC het gevecht voor een later tijdstip in zal plannen. Immers was de partij al een keer verschoven.

Ad

UFC UFC 273 | Spektakelstuk in Jacksonville kijk je live op discovery+ 3 UUR GELEDEN

UFC UFC 273 | Officiële wegingen: Titelgevechten officieel, Hansen en Arce overschrijden streefgewicht 4 UUR GELEDEN