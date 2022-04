VyStar Veterans Memorial Arena

De VyStar Veterans Memorial Arena heeft sinds 2020 een speciaal plekje in het hart van de UFC. Het was de eerste locatie die toestemming gaf om tijdens de coronapandemie evenementen te houden. De UFC plande in 2020 gelijk drie evenementen in zeven dagen tijd in. En kwam vorig jaar in april eveneens terug voor een groot PPV evenement. Dit is het derde jaar op rij dat de UFC terugkeert in Jacksonville, Florida.

Zeer sterke line-up

De UFC komt met een ongekend sterke card Jacksonville. Tijdens het main event vecht de ongenaakbaar geachte vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski. Hij zet zijn titel op het spel tegen Chan Sung Jung, die beter bekend is onder zijn bijnaam ‘The Korean Zombie’. Echter lijken de meeste fans de partij tussen bantamgewicht kampioen Aljamain Sterling en interim bantamgewicht kampioen Petr Yan hoger aan te slaan. Dit heeft te maken met de voorgeschiedenis tussen beiden. Meer hierover lees je in onze preview

Chimaev-Hype

Het fenomeen Khamzat Chimaev is ook terug. De Tsjetsjeense Zweed gaat proberen de sterke Gilbert Burns te verslaan en zodoende een titelgevecht in de weltergewicht divisie af te dwingen. Beide vechters werden geïnterviewd door Eurosport. Bekijk de interviews van Burns en Chimaev.

UFC 273 | "Ik heb heel veel ervaring" - Gilbert Burns

UFC 273 | "Ik kijk ernaar uit om Burns kapot te maken" - Khamzat Chimaev

Persconferentie

Tijdens de persconferentie twee dagen voor het evenement kunnen de fans en vechters alvast de sfeer proeven onderling. Bekijk de highlights hier.

Hoogtepunten UFC 273 persconferentie

Waar kijk je?

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+ . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi, Marloes Coenen & Stefan Struve. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 03:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+.

Complete UFC 273 card

Main Card

- Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

- Aljamain Sterling vs. Petr Yan

- Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

- Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

Preliminary Card

- Ian Garry vs. Darian Weeks

- Anthony Hernandez vs. Josh Fremd

- Aspen Ladd vs. Raquel Pennington

- Mickey Gall vs. Mike Malott

Early Preliminary Card

- Aleksei Oleinik vs. Jared Vanderaa

- Piera Rodriguez vs. Kay Hansen

- Julio Arce vs. Daniel Santos

