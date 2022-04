Eveneens staat ook de lang verwachte rematch om de bantamgewicht titel tussen kampioen Aljamain Sterling en interim kampioen Petr Yan op het programma.

Winstreak van 20 partijen

Alexander Volkanovski heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een van de beste vedergewicht vechters aller tijden. De Australiër heeft al bijna negen jaar geen partij meer verloren en heeft daarmee een winstreak van 20 partijen opgebouwd. In 2016 tekende de Australiër bij de UFC. Sindsdien heeft niemand hem nog kunnen stoppen. Volkanovski won van onder meer Chad Mendes en legende Jose Aldo waarna hij in december 2019 voor de titel mocht vechten tegen kampioen Max Holloway.

Alexander Volkanovski won zijn laatste 20 partijen Foto: Getty Images

Volkanovski won overtuigend via unanimous decision. Een rematch volgde echter waarin Volkanovski veel moeite had met Holloway. Uiteindelijk bleef de titel via split decision in bezit van de Australiër. Volkanovski verdedigde vervolgens met succes zijn titel tegen Brian Ortega en zou eigenlijk opnieuw tegen Holloway zijn titel moeten verdedigen. Echter was de UFC niet zeker of Holloway medisch goedgekeurd zou worden voor deze datum waardoor The Korean Zombie nu de kans krijgt.

Publiekslieveling

The Korean Zombie is een van de grootste publiekslievelingen in de UFC. De Zuid-Koreaan staat bekend om zijn zeer goede stand-up en een behoorlijk sterk grondspel. Zombie kwam in 2011 over van de WEC nadat de UFC die organisatie voorgoed overnam. Zombie imponeerde meteen met een Twister submission tegen Leonard Garcia. De allereerste Twister submission ooit in de organisatie. Zombie bleef winnen en na zijn #1 contender partij overwinning tegen Dustin Poirier vocht hij in 2013 voor de titel tegen kampioen Jose Aldo. Aldo was via TKO in de vierde ronde te sterk.

Chan Sung Jung krijgt onverwacht de kans om voor de titel te vechten tegen kampioen Alexander Volkanovski Foto: Getty Images

Zombie zou vervolgens 3.5 jaar niet vechten. Mede omdat hij zijn dienstplicht in Zuid-Korea moest vervullen en aanhoudend blessureleed ondervond keerde hij pas in februari 2017 terug in de UFC. Zombie won vier van zijn zes partijen sinds zijn terugkeer in de UFC. Epische partijen werden onder meer gevochten tegen Yair Rodriguez en Brian Ortega. Tijdens zijn meest recente partij versloeg hij Dan Ige. Nu krijgt The Korean Zombie acht jaar na zijn mislukte poging tegen Jose Aldo een onverwachte nieuwe kans tegen Alexander Volkanovski.

Bittere rivaliteit

Het co-main event van de avond is eigenlijk een partij die bij veel mensen in de agenda staat als het main event van de avond. Dit komt omdat de partij een voorgeschiedenis heeft. Bantamgewicht kampioen Aljamain Sterling gaat het in een rematch opnemen tegen de interim kampioen Petr Yan. De twee vechters hebben een bloedhekel aan elkaar sinds hun eerste partij die vorig jaar plaatsvond. De New Yorker Sterling zit sinds 2014 in de UFC. Sterling had een tijdje nodig om zich op te werken binnen de top 15 van de divisie, maar na overwinningen tegen Jimmie Rivera en Pedro Munhoz kreeg Sterling een #1 contender partij aangeboden tegen Cory Sandhagen.

Kampioen Aljamain Sterling keert voor het eerst terug in de Octagon sinds zijn diskwalificatie overwinning tegen Petr Yan Foto: Getty Images

Sterling won die partij binnen negentig seconden en mocht voor de titel vechten tegen kampioen Petr Yan. Dat titelgevecht vond plaats in maart vorig jaar. Sterling begon redelijk sterk, maar naarmate de partij vorderde werd de Amerikaan moe. Yan was nog fit en het leek een kwestie van tijd voordat de Rus de partij naar zich toe zou gaan trekken. Yan maakte echter een fout en ‘trakteerde’ Sterling op een illegale knie. Sterling maakte gebruik van het moment en liet weten niet verder te kunnen.

Moment van de waarheid

Gevolg was dat Yan werd gediskwalificeerd en Sterling werd uitgeroepen tot nieuwe kampioen. Sterling zou eerst zeggen dat hij op deze manier de titel niet had willen winnen, maar paradeerde vervolgens continu rond met de titel en zei dat hij een verstandige keuze had gemaakt niet meer verder te vechten. Dit zette zeer kwaad bloed bij Yan die een rematch eiste van Sterling. Ook de UFC wilde die rematch direct inplannen. Sterling liet vervolgens weten al jaren last te hebben van zijn nek en het een goed moment vond om zich te laten opereren. De UFC stond dit toe waarna de rematch pas in oktober vorig jaar werd ingepland.

Interim kampioen Petr Yan wil zich revancheren voor zijn diskwalificatie verlies tegen Aljamain Sterling Foto: Getty Images

Echter zou Sterling door de medici van de UFC niet worden goedgekeurd waardoor de organisatie Yan voor de interim titel liet vechten tegen Cory Sandhagen. In een van de beste partijen van 2021 won Yan via unanimous decision en wist Sterling dat een rematch met Yan onoverkomelijk was. Die rematch gaat zaterdag plaatsvinden. Yan is sinds zijn komst in de UFC eigenlijk niet te stoppen gebleken. Behoudens de diskwalificatie won Yan acht partijen. Onder meer Urijah Faber en MMA legende Jose Aldo werden verslagen. Yan kan zaterdag in de rematch gaan proberen de titel terug te winnen.

Gevestigde orde vs. rijzende ster

Een drie ronden partij met de hype van een titelgevecht is de partij tussen voormalig titeluitdager Gilbert Burns en de ongeslagen Khamzat Chimaev. Het is een gevecht waar alle MMA fans heel erg naar uitkijken. Het is de gevestigde orde tegen iemand die wordt gezien als ‘the next big thing’ in de divisie. Burns is sinds zijn overstap van de lichtgewicht naar de weltergewicht divisie een van de topvechters.

Gilbert Burns verdedigt top 5 positie tegen Khamzat Chimaev Foto: Getty Images

De Braziliaan won vijf van in totaal zes partijen in de gewichtsklasse sinds 2019 en kwam alleen te kort tegen huidig kampioen Kamaru Usman. In zijn meest recente partij won Burns met zijn superieur grondspel van de sterke Stephen Thompson. Echter wist Burns ook dat een nieuw titelgevecht tegen kampioen Usman waarschijnlijk niet snel in de planning zou liggen. Echter met een overwinning tegen Chimaev kan hier verandering in komen.

Vecht de winnaar tegen kampioen Usman?

Burns accepteerde een partij tegen Khamzat Chimaev. De Zweed van Tsjetsjeense afkomst is een van de meest populaire vechters binnen de UFC. Chimaev vocht viermaal voor de UFC en wist compleet over zijn tegenstanders heen te walsen. Chimaev ging in 2020 op goed geluk naar Abu Dhabi in de hoop dat er iemand zou uitvallen en hij kon invallen. Dit gebeurde en de rest is geschiedenis.

Kan Khamzat Chimaev zijn hype waarmaken? Foto: Getty Images

Met eenvoudige overwinningen tegen John Phillips, Rhys McKee, Gerald Meerschaert en Li Jingliang vraagt iedereen zich af, hoe zou Chimaev het doen tegen de top van de divisie? Dat antwoord gaan we zaterdag krijgen.

BJJ specialiste

De tweede partij van de main card is een belangrijk gevecht in de top van de strogewicht divisie. De nummer vijf van de divisie Mackenzie Dern neemt het op tegen de nummer zeven van de divisie Tecia Torres. Dern’s verhaal is bekend. De dochter van Wellington “Megaton” Dias zit al in het BJJ sinds ze geboren werd. Haar vader is een 7th degree Coral belt in BJJ en kreeg op zijn 18de al zijn zwarte band. Dern is zelf een zwarte band BJJ en een meervoudig wereldkampioen in BJJ.

Mackenzie Dern met haar vader Wellington Dias Foto: Getty Images

Ze maakte in 2017 de overstap naar het MMA. Dern heeft tot dusver in de UFC zes van in totaal acht partijen gewonnen. Haar meest recente partij tegen Marina Rodriguez ging verloren waardoor ze geen contender partij kreeg aangeboden maar zal moeten vechten om in de top 5 te blijven tegen Tecia Torres.

Tweede kans

Torres zit sinds het begin van de divisie al in de UFC. Torres werd gezien als een van de vijf beste strogewichten in 2014. De Amerikaanse wist in de UFC zes van haar eerste zeven partijen te winnen en kwam alleen te kort tegen huidig kampioene Rose Namajunas. Echter had Torres een mindere periode tussen 2017 en 2019. De Amerikaanse verloor vier partijen op rij. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat werd verloren van drie voormalig kampioenes en huidig topcontender Marina Rodriguez.

Tecia Torres (l) met vriendin Raquel Pennington (r) die eveneens op het UFC 273 evenement vecht Foto: Getty Images

Torres zou vervolgens echter voor haar UFC verblijf moeten vechten tegen het opkomende talent Brianna Fortino. Torres won en wist vervolgens ook te winnen van Sam Hughes en Angela Hill. Nu krijgt ze de kans om oude tijden te doen herleven en met een overwinning tegen Dern terug te keren in de top 5 van de divisie.

Ondergewaardeerde veteraan

De main card wordt geopend met een partij in de lichtgewicht divisie door de veteraan Vinc Pichel en de ongeslagen Mark O. Madsen. Het gevecht stond op de early prelims, maar werd door de UFC naar de main card gepromoveerd nadat een andere partij uitviel. Pichel kwam voor het eerst in beeld bij het grote publiek tijdens het 15de seizoen van The Ultimate Fighter. Pichel won drie partijen tijdens dat seizoen en kwam uiteindelijk te kort in de halve finale tegen Al Iaquinta.

Vinc Pichel gaat voor zijn vierde overwinning op rij Foto: Getty Images

Pichel maakte in december 2012 zijn UFC debuut tegen Rustam Khabilov. Het werd een debuut om snel te vergeten. Echter wist Pichel vervolgens een winstreak van vier partijen neer te zetten en mocht hij het opnemen voor een plaats in de rankings tegen Gregor Gillespie. Pichel wist niet te winnen. De Amerikaan heeft sindsdien geen partij meer verloren. Zo won hij van mannen als Jim Miller en Austin Hubbard en krijgt hij nu de ongeslagen Madsen tegenover zich.

Ongeslagen Olympiër

De Deen Madsen is een voormalig Olympiër die een zilveren medaille wist te winnen op de Olympische Spelen van 2012 in Rio de Janeiro. In de discipline Grieks-Romeins worstelen pakte de Deen de medaille. Van 2001 tot 2016 deed Madsen mee aan worsteltoernooien en wist hij meerdere medailles in de wacht te slepen. Tussendoor won hij ook nog twee MMA partijen, maar vanaf 2016 ligt de focus volledig op het MMA. Madsen die onder meer drie partijen bij Cage Warriors wist te winnen werd in 2019 door de UFC gecontracteerd.

De ongeslagen Olympiër Mark O. Madsen gaat voor zijn vierde overwinning in de UFC Foto: Getty Images

De ongeslagen Deen won tot dusver al zijn partijen waaronder driemaal voor de UFC. In zijn meest recente partij had Madsen het bij tijd en wijle moeilijk tegen MMA veteraan Clay Guida. Madsen won via split decision. Echter moet ook de UFC gedacht hebben dat Madsen minder overtuigde dan in voorgaande partijen waardoor ze hem nu wederom een veteraan hebben voorgeschoteld. Echter is Pichel een van de meest onderschatte vechters in de divisie. Kan Madsen ook van Pichel winnen? We zien het zaterdag!!

Iers Prelim Pareltje

Het prelim pareltje van de week kan eigenlijk maar een iemand zijn. Uiteraard is dit de Ier Ian Garry. Vanaf het moment dat Garry tekende bij de UFC is er een enorme hype om de Sanford MMA vechter. Garry die twee jaar ervaring opdeed als amateur is pas sinds 2019 professioneel actief. Garry veegde de vloer aan met zijn tegenstanders in Cage Warriors en wist in twee jaar tijd zich op te werken tot een van de topcontenders in de weltergewicht divisie. In juni vorig jaar pakte hij de Cage Warriors titel en werd gelijk getekend door de UFC.

De Ier Ian Garry vecht voor de tweede maal in de UFC Foto: Getty Images

Garry maakte zijn debuut voor een uitverkocht Madison Square Garden Arena in New York tegen Jordan Williams. Garry wankelde in het begin, maar wist zich erdoorheen te vechten en vlak voor het einde van de eerste ronde Williams KO te slaan. Garry gaat nu zijn tweede partij in de UFC vechten. Hij treft Darian Weeks. De Amerikaan maakte eveneens vorig jaar zijn debuut. Weeks verloor met slechts vier dagen voorbereiding in een zeer competitief gevecht van Bryan Barberena.

Surinaamse trots

Door de connectie met Nederland kijken we ook uit naar de partij tussen de Surinamer Jairzinho Rozenstruik en Marcin Tybura. Het is een zeer belangrijke partij voor beide vechters in de zwaargewicht divisie. Beide mannen verloren hun meest recente partij en een nieuw verlies voor een van de twee vechters zouden eventuele titelaspiraties voorlopig aan de kant zetten.

De trots van Suriname Jairzinho Rozenstruik vecht op de prelims tegen Marcin Tybura Foto: Getty Images

Rozenstruik staat bekend om zijn harde stootkracht en mooie combinaties. De Surinamer heeft een ongelooflijk harde KO stoot in zijn handen. Tybura daarentegen staat meer bekend als een grondvechter en controleert zijn tegenstanders bij voorkeur op de grond. Over een echter striker vs. grappler partij kunnen we misschien ook niet spreken echter is het pad naar de winst voor beide mannen duidelijk.

Tot slot staat er nog een belangrijke partij in de bantamgewicht divisie bij de vrouwen op het programma. Aspen Ladd treft Raquel Pennington voor een plek in de top 5 van de divisie.

Het volledige programma voor UFC 273

UFC 273 Foto: Eurosport

Main Card

- Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

- Aljamain Sterling vs. Petr Yan

- Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

- Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

Preliminary Card

- Ian Garry vs. Darian Weeks

- Aspen Ladd vs. Raquel Pennington

- Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

- Mickey Gall vs. Mike Malott

Early Preliminary Card

- Aleksei Oleinik vs. Jared Vanderaa

- Anthony Hernandez vs. Josh Fremd

- Piera Rodriguez vs. Kay Hansen

- Julio Arce vs. Daniel Santos

Waar kijk je UFC 273?

