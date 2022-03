Zo is de main card opener tussen Kelvin Gastelum en Nassourdine Imavov van het evenement gehaald. De partij tussen de Amerikaan en de Dagestani zou plaatsvinden op 9 april in de middengewicht divisie. Echter heeft Imavov niet op tijd zijn werkvisum gekregen en mag hij hierdoor op 9 april niet aantreden tegen de voormalig TUF winnaar. De UFC gaat proberen het gevecht voor een later tijdstip opnieuw in te plannen.

Latifi vs. Oleinik alsnog

Hier staat tegenover dat er ook een partij is toegevoegd aan het evenement. Ilir Latifi en Aleksie Oleinik zouden afgelopen zaterdag in Columbus, Ohio tegen elkaar vechten. Echter werd Latifi vlak voor aanvang van het evenement van de card gehaald met buikgriep. De UFC heeft de zwaargewicht partij opnieuw ingepland voor UFC 273 op 9 april.

Tot slot maakte de UFC ook officieel dat Irene Aldana geblesseerd was geraakt en niet kan vechten tegen Aspen Ladd. Hiervoor zal Raquel Pennington als vervanger opdraven. Ladd treft Pennington in de bantamgewicht divisie. Dit maakten wij zaterdag jongstleden al bekend.

UFC 273

Main Card

- Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

- Aljamain Sterling vs. Petr Yan

- Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

- Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

- Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik

Preliminary Card

- Aspen Ladd vs. Raquel Pennington

- Ian Garry vs. Darian Weeks

- Dricus Du Plessis vs. Anthony Hernandez

- Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Early Preliminary Card

- Mickey Gall vs. Mike Malott

- Julio Arce vs. Daniel Santos

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

- Piera Rodriguez vs. Kay Hansen

