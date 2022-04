Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Arce pakt knappe overwinning

De opener van de avond ging tussen de altijd sterke Julio Arce en nieuwkomer Daniel Santos. Het was een partij die op voorhand alleen maar garant kon staan voor actie in verband met de beide stijlen van de atleten. Santos liep vijftien minuten lang naar voren en bleef proberen om de ervaren Arce met een stoot of trap knockout te slaan.

Julio Arce is euforisch na zijn sterke partij tegen UFC debutant Daniel Santos Foto: Getty Images

Arce vocht meer timide, maar wel een stuk slimmer en koos zijn momenten in de partij. Dit zorgde ervoor dat Arce uiteindelijk de partij via unanimous decision naar zich toe trok. Een uitstekende partij om de avond mee te beginnen.

‘La Fiera’ kwam los in Piera

Vervolgens was het de beurt aan Kay Hansen die het opnam tegen de ongeslagen debutante Piera Rodriguez. Hansen die bekend staat om haar worstelen begon sterk aan de partij en wist Rodriguez te controleren op de grond. Echter was het Rodriguez die de tweede ronde pakte door Hansen juist op de grond te houden. Een verrassende ommekeer aangezien Rodriguez vooral bekend staat om haar sterke striking en niet perse om haar grondspel.

'Piera la Fiera' blijft ongeslagen Foto: Getty Images

In de derde ronde was het wederom Rodriguez die beter vocht en ook weer Hansen meerdere malen naar het canvas bracht. Rodriguez won via unanimous decision en voor Hansen kan het met drie verliespartijen op rij in de UFC wel eens over en uit zijn.

47ste submission overwinning

Regel 1 als je tegen Aleksei Oleinik vecht: Probeer het gevecht staand te houden. Jared Vanderaa hield zich niet aan deze regel. Vanderaa had echter verrassend wel succes op de grond tegen de Rus. Zo wist de Amerikaan de rug te pakken van Oleinik en leek het er even op dat hij een Rear Naked Choke submission kon gaan aanzetten. Oleinik weet echter te ontsnappen waarna Vanderaa overging naar een Triangle Choke.

Ook daar kwam de Rus uit die vervolgens een dominante positie wist te pakken en Vanderaa in een Neck Crank wist te krijgen. Vanderaa kwam er niet uit en moest aftikken. De 47ste (!) submission overwinning in de carrière van Oleinik. Het leverde de Rus de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar.

Malott imponeert in debuut

De gewone prelims werden afgetrapt door Mickey Gall en debutant Mike Malott. Gall stapte voor deze partij over naar het Sanford MMA van Henri Hooft. Malott daarentegen komt uit voor het Team Alpha Male van Urijah Faber. Beide mannen proberen hun striking te etaleren in het begin. Gall gaat uiteindelijk voor een takedown die een soort van wordt gepareerd door Malott.

De Canadees Malott weet vervolgens een schitterende twee-punch combo eruit te gooien waardoor Gall plat op zijn gezicht neergaat. Malott trakteert hem nog op een paar stoten waarna de scheidsrechter ertussen komt. Een fantastisch debuut voor de Canadees die geen Performance bonus won.

Vier op rij voor Pennington

Vervolgens wist Raquel Pennington haar vierde achtereenvolgende overwinning te pakken in de UFC. Pennington die inviel voor Irene Aldana nam het op tegen Aspen Ladd. Het was een van de mindere partijen van de avond.

Raquel Pennington pakte vierde overwinning op rij Foto: Getty Images

Pennington trok de eerste twee ronden naar haar toe terwijl Ladd de derde ronde wist te winnen. Uiteindelijk ging de unanimous decision winst dus naar Pennington die na afloop aangaf te hopen op een contender partij tegen Sara McMann.

Hernandez pakt winst

Met meer dan tien minuten controle op de grond wist Anthony Hernandez de partij tegen debutant Josh Fremd in zijn voordeel te beslissen. Hernandez keerde voor het eerst terug sinds zijn upset overwinning tegen BJJ specialist Rodolfo Vieira vorig jaar januari. Fremd nam het gevecht een week geleden aan met nauwelijks voorbereiding.

Hernandez' grondspel was Fremd te machtig Foto: Getty Images

Hernandez wist Fremd liefst achtmaal naar de grond te halen en zette ook meerdere submissions aan. Fremd verdedigde en leek zelfs even in de tweede ronde de partij te gaan keren. Dat gebeurde niet waardoor Hernandez uiteindelijk genoeg deed om een unanimous decision over de streep te trekken.

Vijftien waardevolle minuten voor toptalent

De op een na grootste hype van de card vocht tijdens de laatste prelim van de avond. De Ier Ian Garry die zichzelf de ‘Next Conor McGregor’ noemt nam het op tegen Darian Weeks. Het was voor Garry een belangrijke partij in de UFC aangezien Weeks een ongelooflijk taaie tegenstander bleek. Weeks mixte zijn takedowns goed in met zijn stoten. Echter wist Garry die takedowns keer op keer te pareren.

Ian Garry blijft ongeslagen Foto: Getty Images

Garry vocht een zeer stabiele partij en won via unanimous decision. De vergelijking met McGregor doet hij zich echter zelf aan door dit steeds naar voren te halen. De Ier heeft zeer veel talent, maar is nog niet op het niveau waar McGregor was in zijn tweede UFC partij. Echter gaan we in de toekomst nog veel horen van de jonge Ier die zijn ongeslagen record in stand hield.

Madsen worstelt met Pichel

De PPV card werd geopend met een partij tussen UFC veteraan Vinc Pichel en de ongeslagen Deen Mark O. Madsen. Madsen die een zilveren medaille won tijdens de Olympische Spelen van 2016 in de discipline Grieks-Romeins worstelen probeerde de partij uiteraard naar de grond te halen. Daar slaagde hij ook in waardoor hij de eerste ronde naar zich toe trok. Opvallend was vervolgens dat Pichel in de tweede ronde Madsen naar het canvas haalde.

Mark O. Madsen worstelt zich een weg naar de overwinning Foto: Getty Images

Dit ook tot verbazing van Madsen. Pichel vocht die tweede ronde zowel staand als op de grond sterk waardoor het leek dat hij de ronde won. Daar leken twee juryleden uiteindelijk anders over te denken. In de derde ronde wist een uitgeputte Madsen uiteindelijk Pichel naar de grond te brengen en daar te houden waardoor hij de derde ronde won. Madsen won via unanimous decision en blijft ongeslagen in zijn MMA carrière. Het is de vierde overwinning op rij in de UFC voor de Deen.

Dern slaat aanval Torres op top 5 positie af

Een van de meest gelijkwaardige partijen van de avond was het gevecht in de strogewicht divisie tussen Mackenzie Dern en Tecia Torres. Een echte grappler voor striker match-up. De eerste ronde bleek uiteindelijk de beslissende factor. Dern won de tweede ronde met haar superieure grondspel terwijl Torres de derde ronde pakte met haar cleanere striking.

Het respect tussen Torres en Dern na afloop van de partij Foto: Getty Images

De eerste ronde was het meest gelijkwaardig waardoor het moeilijk was om te voorspellen wie de partij zou gaan winnen. Twee juryleden scoorden het gevecht voor Dern en een jurylid zag de partij voor Torres waardoor Mackenzie Dern na drie ronden werd uitgeroepen tot winnares via split decision. De partij had beide kanten op kunnen gaan.

Spektakelstuk tussen Burns & Chimaev

Vervolgens was het tijd voor dé partij waar de meeste mensen op zaten te wachten. Het gevecht tussen voormalig titeluitdager Gilbert Burns en het ongeslagen fenomeen Khamzat Chimaev. Veel vragen werden beantwoord tijdens deze partij. Kan Chimaev mee met de top? Is hij echt zo goed als dat iedereen denkt? Burns begon echter sterk aan de partij, maar ging uiteindelijk knockdown aan het einde van de eerste ronde. De Braziliaan herstelde, maar zag hierdoor wel de ronde naar Chimaev gaan. De tweede ronde was echter in het voordeel van Burns. De Braziliaan wist de tot dan onaantastbare Chimaev een paar keer te doen wankelen.

Khamzat Chimaev zit op de Octagon te wachten op Gilbert Burns. Darren Till naast hem. Foto: Getty Images

Echter bleef Chimaev in de partij. Burns had vervolgens mazzel dat een illegale soccerkick het hoofd van Chimaev op een haar na mistte. Burns trok de stand gelijk na twee ronden. Chimaev die nog nooit een derde ronde had gevochten wist dat hij er vol voor moest gaan in de derde ronde en deed dit ook. Burns moest in zijn achteruit. Echter werd ook Chimaev moe en was het in de laatste anderhalve minuut juist Burns die weer meer naar voren vocht. Echter leek Chimaev genoeg te hebben gedaan in het eerste deel van de derde ronde en won hij de partij via unanimous decision. Een absolute klassieker tussen de twee topvechters die hiermee de Fight of the Night wonnen.

Een klassieker tussen Burns en Chimaev

Sterling laat critici zwijgen

Echter moesten toen de twee titelgevechten nog komen. De eerste titelpartij vond plaats in de bantamgewicht divisie tussen kampioen Aljamain Sterling en interim kampioen Petr Yan. Een partij met een voorgeschiedenis aangezien Sterling de titel won na diskwalificatie. Yan raakte de Amerikaan met een illegale knie waarna Sterling niet verder wilde of kon. Dat zullen we in het midden laten. In de rematch afgelopen nacht bleek na afloop van de partij de eerste ronde de doorslaggevende factor. Sterling cirkelde continu en wist een aantal trappen te plaatsen. Yan probeerde de kooi af te snijden om zodoende zijn stoten te plaatsen. Dit was veruit de moeilijkste ronde om te scoren. Sterling wist met een takedown zowel de tweede als derde ronde naar zich toe te trekken.

Gezworen vijanden Yan en Sterling schudden handen na afloop van het gevecht Foto: Getty Images

De kampioen domineerde met zijn grappling beide ronden en zelfs een 10-8 in de tweede ronde kon niet worden uitgesloten. Het waren de enige twee van tweeëntwintig takedowns die lukten die Sterling in de partij plaatste. Echter waren ze wel zeer effectief. Yan gaf Sterling in de vierde ronde een koekje van eigen deeg en controleerde de partij op de grond. Ook Yan kon niet finishen waardoor de partij naar een vijfde ronde ging. Yan was de fitste van de twee en won de ronde met zowel betere striking als grondspel. Uiteindelijk ging de partij naar de juryleden. Twee van de drie juryleden gaven de eerste ronde aan Sterling. Er werden geen 10-8 ronden gescoord waardoor Sterling de partij via split decision wist te winnen en daarmee ook zijn titel behield. Een hard gelag voor Yan die vond dat hij drie ronden had gewonnen en nu twee verliespartijen tegen Sterling op zijn resumé heeft staan. Sterling zal nu waarschijnlijk zijn titel gaan verdedigen later dit jaar tegen TJ Dillashaw.

Volkanovski heerst

Het main event van de avond zou een zeer eenzijdige partij worden tussen vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski en de Zuid Koreaan Chan Sung Jung beter bekend als The Korean Zombie. Volkanovski dicteerde de partij vanaf seconde een en was veel sneller en actiever dan de publiekslieveling Jung. Volkanovski wist in de eerste drie ronden behoorlijk veel schade aan te richten en de Zuid-Koreaan meerdere malen knockdown te slaan. De taaiheid van de zombie zorgde ervoor dat hij in de vierde ronde nog altijd in de kooi stond.

Alexander Volkanovski bewijst wederom de beste te zijn in de divisie Foto: Getty Images

Echter zorgde een stotencombinatie ervoor dat scheidsrechter Herb Dean voldoende had gezien en de partij stopte. Volkanovski won via TKO in de vierde ronde en pakte eveneens de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar. De volgende partij voor Volkanovski zal waarschijnlijk een derde gevecht tegen Max Holloway worden. De titelaspiraties voor The Korean Zombie lijken voorgoed de ijskast in te kunnen.

Uiteindelijk een zeer sterk evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week heeft de keert de UFC terug in het UFC APEX te Las Vegas. Tijdens UFC Vegas 51 staat in rematch op het programma tussen Vicente Luque en Belal Muhammad in de weltergewicht divisie.

De previewshow begint zondagochtend om 01.30u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 02.30u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Check volgende week zaterdag UFC Vegas 51

UFC Vegas 51 Poster Foto: Getty Images

Main Card

- Vicente Luque vs. Belal Muhammad

- Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

- Miguel Baeza vs. Andre Fialho

- Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

- Pat Sabatini vs. TJ Laramie

- Elizeu Zaleski Dos Santos vs. Mounir Lazzez

Preliminary Card

- Devin Clark vs. William Knight

- Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

- Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

- Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

- Chris Barnett vs. Martin Buday

- Jordan Leavitt vs. Trey Ogden

- Istela Nunes vs. Sam Hughes

- Alatengheili vs. Kevin Croom

