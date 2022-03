Het evenement vindt plaats in het Footprint Center te Phoenix, Arizona. Het main event voor deze card is de lichtgewicht titelpartij tussen kampioen Charles Oliveira en voormalig interim kampioen Justin Gaethje. Sports Illustrated maakte de partij bekend.

Chandler vocht voor de titel na een UFC gevecht

Michael Chandler was in 2021 een van de meest gehypte nieuwkomers in de UFC. Chandler had zijn sporen al verdiend bij de Bellator MMA organisatie waar hij meerdere kampioen wist te worden in de lichtgewicht divisie. Chandler had epische partijen met onder meer Eddie Alvarez, Patricio Pitbull en Brent Primus. Chandler gaf in zijn debuut partij voor de UFC meteen zijn visitekaartje af door Dan Hooker via TKO in de eerste ronde te stoppen.

Het leverde hem prompt een titelgevecht op voor de vacante titel tegen Charles Oliveira. Chandler vocht sterk in de eerste ronde, maar werd uiteindelijk in de tweede ronde gefinisht. Chandler zou vervolgens in een fantastische partij verliezen van Justin Gaethje waardoor niet hij maar Gaethje nu voor de titel mag vechten. Tegenstander Tony Ferguson heeft op dit moment andere problemen.

Ferguson won 15 van zijn 19 UFC partijen

De voormalig interim kampioen lijkt in een behoorlijk verval te zitten. Ferguson die als TUF 13 winnaar de UFC binnenkwam won dertien van zijn eerste veertien partijen voor de UFC. De excentrieke vechter wist onder meer te winnen van voormalig kampioen Rafael Dos Anjos, Edson Barboza en Gleison Tibau. De UFC gaf Ferguson vervolgens de kans om voor de interim titel te vechten tegen Kevin Lee. Na een moeilijk begin wist Ferguson de partij te keren en de interim titel te pakken. Ferguson zou vervolgens meerdere malen gematcht worden tegen Khabib Nurmagomedov voor de 'undisputed' titel.

Gevechten van Tony Ferguson bekijk je niet, die beleef je!! Foto: Getty Images

Echter kwam het gevecht nooit tot stand. Ferguson moest uiteindelijk zijn interim titel inleveren, maar ging vrolijk door met overwinningen pakken tegen onder meer Anthony Pettis en Donald Cerrone. Dit leverde hem in mei 2020 een nieuw interim titelgevecht op tegen Justin Gaethje. Ferguson ving ongelooflijk veel schade in die partij en verloor via TKO in de vijfde ronde. Ferguson zou in zijn daarop volgende twee gevechten geen schim meer van zichzelf zijn en kansloos verliezen van zowel Charles Oliveira als Beneil Dariush. Ferguson zal moeten winnen tegen Chandler om zijn droom op de 'undisputed ' titel enigszins levend te houden.

UFC 274

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Norma Dumont vs. Macy Chiasson

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

- CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

