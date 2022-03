Het evenement vindt plaats op 7 mei in het Footprint Center te Phoenix, Arizona. ESPN Deportes maakte het gevecht bekend tussen de twee vrouwen.

Cortez won haar laatste negen partijen

Cortez is een talentvolle atlete die in 2019 na een overwinning tegen Mariya Agapova tijdens de Dana White’s Contender Series een UFC contract afdwong. De sterk worstelende Cortez heeft eigenlijk tot dusver weinig problemen gehad in de UFC. Zo wist ze haar dominante grappling te etaleren op bantamgewicht tegen zowel Vanessa Melo als Stephanie Egger. Uiteindelijk maakte Cortez in 2021 de keuze om verder te gaan in de vlieggewicht divisie. Cortez won haar vlieggewicht debuut in de UFC via split decision tegen Justine Kish en treft nu Melissa Gatto.

Gatto is ongeslagen

Gatto werd in 2019 na een overwinning op Karol Rosa in de Braziliaanse MMA scene door de UFC gecontracteerd. Gatto zou tegen zowel Talita Bernardo als Julia Avila niet vechten in verband met blessures. Vervolgens kreeg ze ook nog een jaar schorsing van USADA aan haar broek naar het gebruik van een verboden middel. Hierdoor moest Gatto haar UFC debuut uitstellen tot augustus vorig jaar.

Melissa Gatto zet haar ongeslagen record op het spel tegen Tracy Cortez Foto: Getty Images

Gatto vocht echter sterk en won de partij tegen Victoria Leonardo aan het einde van de tweede ronde omdat Leonardo met een gebroken arm niet verder kon vechten. Gatto wist haar meest opzienbarende overwinning te halen in haar meest recente partij. De Braziliaanse versloeg Sijara Eubanks met een trap naar het lichaam in de derde ronde. De Braziliaanse pakte hiermee de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

UFC 274

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Norma Dumont vs. Macy Chiasson

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Tracy Cortez vs. Melissa Gatto

- Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

- CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

