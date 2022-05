Liefde voor Litouwen

Namajunas bezocht recent nog Litouwen. Daar liggen immers de roots van de strogewicht kampioene. Namajunas heeft nog veel familie in Litouwen zitten en hoopt na haar gevecht het land wederom te kunnen bezoeken.

Ad

Rose Namajunas met de Litouwse vlag Foto: Getty Images

UFC UFC 276 | Volkanovski vs. Holloway krijgt een derde deel op 2 juli 8 UUR GELEDEN

Een van de typische Litouwse karaktereigenschappen van Namajunas is haar koppigheid. Evenals heel kritisch zijn en vaak het negatieve in dingen zien. Namajunas zegt dat ze inmiddels goed met die karaktereigenschappen kan omgaan. Ook heeft ze een sterke drang naar vrijheid. Iets wat ook heel belangrijk is in de Litouwse cultuur.

Emotioneel

Namajunas is een heel emotioneel persoon. Iets wat ook weleens tegen haar heeft gewerkt in het begin van haar carrière. Echter lijkt ze dit inmiddels uitstekend te gebruiken en weet ze het in iets positiefs om te zetten. Namajunas laat weten dat ze gewoon haar emoties de vrije loop laat en dat is ook goed zichtbaar.

The Ultimate Fighter

Als Namajunas terugkijkt op haar tijd in The Ultimate Fighter en het titelgevecht tegen Esparza acht jaar geleden is er veel veranderd. Namajunas is veel ervarener inmiddels en heeft de arrogantie wat ze misschien in haar jeugdjaren had omgezet in zelfvertrouwen. Je hoeft niet iemand anders respectloos te benaderen om jezelf beter te voelen zegt de kampioene.

Rose Namajunas In haar Ultimate Fighter tijd Foto: Getty Images

De rematch voelt niet echt als een rematch, maar meer als een compleet nieuw gevecht. Namajunas is door de jaren veel beter geworden en dit geldt ook voor Esparza. De partij voelt vertrouwd aan, maar ook totaal nieuw.

Ontwikkeling

Namajunas denkt dat haar sterk voetenwerk komt van haar achtergrond in het Taekwondo. Ook basketbalt ze graag waardoor dit volgens haar ook heeft meegewerkt in de manier van bewegen in de Octagon. En uiteraard het werken met Trevor Wittman en Pat Barry niet te vergeten.

Thug Rose

Haar bijnaam ‘Thug Rose’ heeft Namajunas van haar buurvrouw gekregen. Namajunas was klein en mensen dachten hierdoor dat ze met haar konden sollen. Hier vocht Namajunas tegen met een bepaalde houding waardoor haar buurvrouw met de bijnaam ‘Thug Rose’ op de proppen kwam. De buurvrouw waarschuwde de mensen in de buurt. “There is Thug Rose, better watch out for her”.

Carla Esparza en Rose Namajunas vochten jaren geleden voor de inaugurele strogewicht titel Foto: Getty Images

Waar kijk je UFC 274?

Wil je de rematch tussen 'Thug Rose' en Esparza niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

UFC UFC | Derde poging voor Dos Anjos vs. Fiziev, ditmaal als main event op 9 juli 8 UUR GELEDEN