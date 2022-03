Het was in eerste instantie de bedoeling om het evenement in Brazilië te organiseren. Echter kreeg de organisatie de vergunning niet op tijd rond. Het main event van de avond is een titelgevecht in de lichtgewicht divisie tussen kampioen Charles Oliveira en uitdager Justin Gaethje. De UFC maakte nog meerdere partijen officieel waarvan een groot deel al was uitgelekt.

Twee nieuwe partijen werden toegevoegd in de weltergewicht divisie. KO machine Khaos Williams gaat het opnemen tegen Randy Brown, terwijl de Engelsman Danny Roberts de degens kruist met Francisco Trinaldo.

Bekijk hier de UFC 274 gevechten die tot dusver bekend werden gemaakt.

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Norma Dumont vs. Macy Chiasson

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

- CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

