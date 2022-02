De locatie van het UFC 274 evenement is nog onbekend. ESPN Deportes wist het gevecht te melden. Eurosport kan het nieuws bevestigen.

Garcia is een groot talent van Fortis MMA

Fernie Garcia begon in 2011 zijn vier jaar durende amateur carrière. De Amerikaan met Mexicaanse roots wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten van het Fortis MMA team in Dallas, Texas. Garcia wist na een redelijk sterk verlopen amateur carrière in 2015 over te stappen naar de professionals. Na een 5-0 record te hebben opgebouwd tekende hij in 2019 bij de prestigieuze LFA organisatie.

Garcia liep via split decision tegen zijn eerste verlies van zijn carrière aan. Vervolgens wist hij zich te herpakken en vier partijen achter elkaar bij de LFA organisatie te winnen. Mede hierdoor kreeg hij een uitnodiging om tijdens het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series een UFC contract te verdienen. Garcia versloeg Joshua Weems in de eerste ronde en verdiende daarmee zijn contract bij de UFC. Garcia gaat nu in mei zijn debuut maken tegen Journey Newson.

Newson is nog zonder UFC overwinning

Newson begon net als Garcia zijn amateur carrière in 2011 en stapte ook in 2015 over naar de professionals. Newson baande zich een weg door het regionale circuit van Oregon. Echter werd hij pas een echte bekende regionale vechter toen hij zowel de CageSport als Prime Fighting titel wist te winnen. Ook de UFC volgde de Amerikaan en contracteerde Newson met een 9-1 record in 2019. Newson debuteerde tegen Ricardo Ramos. Ramos was via unanimous decision te sterk voor Newson.

Newson wist echter in zijn tweede UFC partij wel te imponeren met een 38 seconden KO tegen Domingo Pilarte. Echter kreeg de partij een staartje. Newson werd positief getest voor marihuana waarna de athletic commission hem de overwinning afnam. Newson vocht in september 2020 zijn meest recente partij. Hij ging zwaar KO op een headkick van Randy Costa in de eerste ronde. Newson weet dat hij zal moeten winnen van debutant Garcia om actief in de UFC te blijven.

UFC 274

Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Norma Dumont vs. Macy Chiasson

Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

Journey Newson vs. Fernie Garcia

