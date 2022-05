Adoptie tweede zoon

Chandler heeft op 19 april zijn familie uitgebreid. Hij adopteerde wederom een jongetje. Chandler zegt dat hij niet kan wachten om na het gevecht terug naar huis te gaan en vader te zijn voor zijn twee zoontjes. Vechten is mooi, in de spotlights staan is leuk. Maar waar het echt om gaat is familie zegt Chandler. Alles gaat op een gegeven moment over, maar zijn zoontjes betekenen alles voor hem.

De beste coach

Michael Chandler met onder meer coach Henri Hooft Foto: Getty Images

Henri Hooft is de beste trainer die er is zegt Chandler. Hij mag dan wel vooral in het kickboksen bedreven zijn, maar Hooft is zoveel meer dan dat zegt Chandler. Hooft is een mentor en een echte leider. Iemand die je zelfvertrouwen geeft wanneer het nodig is. De basistechnieken zijn zo goed. En het is iets waar Chandler zichzelf uitstekend bij voelt. Hard werken en gefocust zijn op het doel. Het werkt perfect voor Chandler. En dat is ook de reden waarom Sanford MMA zo succesvol is.

Het geheim van de perfecte lowkick

Het geheim van een goede lowkick is volgens Chandler het perfectioneren. Het gaat niet om de power, maar om de timing en de afstand. Chandler zegt dat hij Gaethje puur op lowkicks naar het ziekenhuis stuurde na afloop van de partij. Dat op zich was al een overwinning voor Chandler. Mensen zeggen tegen Chandler dat het goed mogelijk is dat hij Tony Ferguson uit de UFC kan vechten bij een overwinning. Chandler denkt niet na over dit gegeven. Volgens Chandler mag je nooit je tegenstander onderschatten en zeker niemand met de fighting spirit van Tony Ferguson.

Michael Chandler is een van de meest entertaining vechters in de UFC Foto: Getty Images

Ferguson

Ferguson had niet voor niets een winstreak van 12 partijen. Ferguson is een vechter van wereldklasse. En als je tegen de beste vechters binnen de divisie vecht is het logisch dat je wel eens in een mindere periode zit en je een aantal partijen verliest. Chandler geeft zichzelf als voorbeeld aangezien hij ook zijn laatste twee partijen verloor.

Chandler is dankbaar voor alle coaches die hij heeft gehad tijdens zijn carrière. Ze hebben allemaal bijgedragen in positieve zin aan zijn carrière. Nu bij Sanford MMA voelt Chandler zich op zijn gemak en is hij zeer positief over de huidige groep waar hij mee traint.

Michael Chandler met een mooie salto in Abu Dhabi Foto: Getty Images

Bijnaam

De bijnaam ‘Iron’ Michael Chandler is eigenlijk geboren uit een soort van urgentie. Volgens Chandler krijg je vaak een bijnaam uit het niets en kan het eentje zijn die je absoluut niet wil. Chandler zegt dat mensen uit zijn omgeving hem een Tyson stijl vonden hebben vandaar dat het ‘Iron’ Michael Chandler werd. Echter heeft hij vooral de bijnaam geaccepteerd zodat niemand een slechtere kon verzinnen die hij niet zag zitten.

