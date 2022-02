De locatie van het evenement is nog niet bekend. De UFC zou in eerste instantie naar Rio de Janeiro gaan echter is de organisatie teruggekomen op dat plan. BJPenn.com maakte het gevecht tussen Ivanov en De Lima bekend. Wij kunnen dit nieuws bevestigen.

Blagoy Ivanov is de voormalig WSOF kampioen

Blagoy Ivanov werd als een van de grote namen in 2018 binnen gehaald door de UFC. De Bulgaar was de WSOF kampioen (inmiddels PFL). Ivanov kreeg ook meteen een main event aangeboden tegen voormalig kampioen Junior Dos Santos. Ivanov verloor de partij via unanimous decision.

De Bulgaar wist vervolgens wel te winnen van Ben Rothwell en Tai Tuivasa en leek zijn draai in de UFC te hebben gevonden. Echter verloor hij zijn laatste twee partijen van respectievelijk Derrick Lewis en Augusto Sakai beiden via split decision. Mede door blessures kwam Ivanov bijna twee jaar niet in actie.

Marcos Rogerio de Lima gaat voor drie op een rij tijdens UFC 274 Foto: Getty Images

Tegenstander Marcos Rogerio de Lima kwam in 2014 al de organisatie binnen via het derde seizoen van de Braziliaanse versie van The Ultimate Fighter. De Lima begon sterk met twee overwinningen, maar zou vervolgens verliespartijen en overwinningen om en om afwisselen. In 2018 maakte De Lima weer de overstap terug naar de zwaargewicht divisie. Maar ook nu kon de Braziliaan geen winstreak aan elkaar knopen.

Marcos Rogerio de Lima heeft voor het eerst sinds 2014 twee partijen achter elkaar gewonnen

Echter wist hij in 2021 eindelijk twee partijen achter elkaar te winnen. Dit was voor het eerst in zeven jaar tijd. Zo werd van Maurice Greene gewonnen, maar wist hij meest recent zijn beste overwinning tot dusver in de UFC te pakken door Ben Rothwell via TKO vroeg in de eerste ronde te finishen. De Lima krijgt nu de kans om zich in de rankings te vechten.

UFC 274



Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

Norma Dumont vs. Macy Chiasson

Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

