Het gevecht vindt plaats op 7 mei op een nog onbekende locatie tijdens UFC 274. Ag fight meldde het gevecht.

Bijna acht jaar na hun eerste ontmoeting treffen Shogun en St.Preux elkaar voor de tweede keer in de UFC. Beide mannen vochten voor het eerst in november 2014. Het gevecht vond plaats in Brazilië. St.Preux wist te winnen via KO in de eerste ronde. Een pijnlijk verlies voor Shogun voor eigen publiek.

In 2017 werd het gevecht opnieuw ingepland als main event voor een Japan evenement. Destijds raakte Shogun geblesseerd en ging de rematch niet door. Nu zullen beide vechters elkaar alsnog treffen in een rematch.

Voor OSP wordt het een terugkeer in de licht-zwaargewicht divisie. OSP wisselde tijdens zijn meest recente partijen die divisie af met gevechten in de zwaargewicht divisie. St.Preux heeft echter moeite om op dit moment zijn draai te vinden. Hij won slechts drie van zijn laatste negen partijen.

Shogun daarentegen bleef ongeslagen in zes van zijn laatste acht partijen. De voormalig kampioen is inmiddels al 40 jaar, maar wist te imponeren met overwinningen op Tyson Pedro en Corey Anderson. Shogun kwam voor het laatst in actie in 2020. Destijds werd verloren van Paul Craig.

UFC 274

Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

Brandon Royval vs. Matt Schnell

Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Mauricio 'Shogun' Rua vs. Ovince St. Preux

Norma Dumont vs. Macy Chiasson

Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

Journey Newson vs. Fernie Garcia

