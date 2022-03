De UFC wachtte lang met de aankondiging van deze partij. Ook UFC president Dana White leek niet erg veel aanstalte te maken om de rematch te realiseren. Echter staan beide vrouwen nu alsnog ingepland in het Footprint Center te Phoenix, Arizona. Sports Illustrated meldde de partij die inmiddels is bevestigd.

De rematch!!

Namajunas kwam bij het grote publiek in beeld toen ze meedeed aan het 20ste seizoen van The Ultimate Fighter. Tijdens dat seizoen werd in de finale de inaugurele UFC strogewicht kampioene gekroond. Namajunas vocht een sterk toernooi en wist de finale te halen. In die finale trof ze haar aankomende tegenstandster (en op dat moment ook Invicta FC kampioene en favoriet om te winnen) Carla Esparza. Esparza was te sterk en versloeg Namajunas via Rear Naked Choke submission in de derde ronde. Namajunas was destijds pas 22 jaar oud. Met overwinningen tegen onder andere Paige VanZant, Tecia Torres en Michelle Waterson werkte Namajunas zichzelf terug naar de top van de divisie en dwong ze een nieuw titelgevecht af tegen de kampioene destijds, Joanna Jedrzejczyk.

Esparza en Namajunas tijdens media dag voor hun eerste partij Foto: Getty Images

De Poolse was onaantastbaar in de divisie. Echter had Namajunas andere plannen. Namajunas won het gevecht via KO in de eerste ronde en pakte de titel af van Jedrzejczyk. Namajunas verdedigde de titel met succes in een rematch, maar verloor vervolgens (na een ongelooflijk sterke eerste ronde) in de tweede ronde van Jessica Andrade. Een jaar later werd de rematch gevochten. Echter was Andrade in die tussentijd haar titel kwijt geraakt aan de Chinese Weili Zhang. Namajunas won nipt van Andrade en kreeg vervolgens de kans om de titel van de Chinese af te pakken. Wederom wist ze te verrassen met een headkick KO in de eerste ronde. Namajunas verdedigde vervolgens nipt haar titel in de rematch tegen Zhang en zal nu haar verlies in 2014 tegen Esparza willen wreken.

Zeer verdiende nieuwe kans voor Esparza

Esparza is vijf jaar ouder dan Namajunas en zoals eerder al gezegd won zij dus de inaugurele titel tegen 'Thug Rose'. Esparza kon echter niet lang van haar titel genieten. De Amerikaanse werd compleet aan de kant geveegd door de destijds nog onbekende Joanna Jedrzejczyk. Esparza verloor via TKO in de tweede ronde. In de periode tussen 2016 en 2018 bungelde de Amerikaanse nog maar net in de top 10 van de divisie. Met maar drie overwinningen in zes partijen leken de titelaspiraties voor Esparza voorlopig niet aan de orde te komen. Esparza kan echter altijd terugvallen op haar zeer sterk worstelspel.

Esparza gaat proberen de titel te pakken tijdens UFC 274 Foto: Getty Images

De Amerikaanse ging ook steeds beter staand te werk. Esparza won van onder meer Virna Jandiroba, Alexa Grasso en Michelle Waterson en moest het toen opnemen tegen Marina Rodriguez. De Braziliaanse was ongeslagen en leek met een overwinning op Esparza een grote stap te doen richting een eventueel titelgevecht. Esparza ging terug naar de basis en wist met haar worstelspel uiteindelijk de partij via split decision te winnen. De UFC schoot vervolgens nog een contender op haar af in de Chinese Yan Xiaonan. Xiaonan had in de UFC nog niet verloren en wist dat ze bij winst waarschijnlijk een titelgevecht zou krijgen. Esparza domineerde de partij en finishte het gevecht via TKO in de tweede ronde. Nu bijna een jaar later gaat de UFC dan toch eindelijk Esparza haar inmiddels meer dan verdiende titelgevecht geven.

UFC 274

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Rose Namajunas vs. Carla Esparza

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Norma Dumont vs. Macy Chiasson

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Tracy Cortez vs. Melissa Gatto

- Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

- CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

