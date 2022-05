Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Must-win

Ad

De avond werd geopend in de bantamgewicht divisie door Journey Newson en Fernie Garcia. Newson ging in zijn vierde UFC partij op zoek naar zijn eerste overwinning in de Octagon. Nieuwkomer Fernie Garcia maakte zijn debuut voor de UFC. Garcia leek veel last te hebben van ‘Octagon-jitters’ de Fortis MMA vechter kwam maar niet in zijn spel.

UFC UFC 274 | Oliveira vs. Gaethje uitslagen 8 UUR GELEDEN

Journey Newson pakt zijn eerste overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Tegenstander Newson vocht zijn beste partij tot dusver en ging er na drie ronden terecht vandoor met een unanimous decision overwinning. Hiermee heeft hij op zeker zijn UFC verblijf gered.

Loopy masterclass

Loopy Godinez zette de meest dominante partij neer van de avond. De Canadese van Mexicaanse afkomst had geen enkele moeite met de normaal altijd sterke Ariane Carnelossi. Godinez domineerde de partij vijftien minuten lang.

De Loopy Godinez masterclass vijftien minuten lang Foto: Getty Images

Carnelossi was compleet kansloos in de partij en kon zowel staand als op de grond niets uitrichten. Godinez wist Carnelossi continu naar de grond te halen en vanuit die positie te werken. Een zeer dominante unanimous decision overwinning voor Godinez.

Controverse

De eerste controversiële beslissing van de avond vond plaats tijdens de partij tussen CJ Vergara en UFC debutant Kleydson Rodrigues. Een gevecht in de vlieggewicht divisie waar beide mannen er vol op klapten en naar de finish zochten. Rodrigues begon sterk in de eerste ronde. Echter leek vervolgens Vergara de tweede ronde naar zich toe te trekken.

CJ Vergara wint een een gelijkwaardige partij van nieuwkomer Kleydson Rodrigues Foto: Getty Images

De laatste ronde wist Rodrigues de rug van Vergara te pakken en eveneens een Calf Slicer submission aan te zetten. Vergara kwam eruit en wist zelf ook nog een en ander te bewerkstelligen. Uiteindelijk werd de controversiële split decision in het voordeel van Vergara beslecht.

Publiekslieveling

Publiekslieveling Tracy Cortez vocht in haar thuisstad tegen de ongeslagen Melissa Gatto. Cortez die een van de grotere talenten is in de vlieggewicht divisie had een taaie kluif een de Braziliaanse Gatto. Beide vrouwen waren zeer kundig op de grond en lieten dat zien met een aantal mooie scrambles.

Tracy Cortez neemt de felicitaties van haar thuispubliek in ontvangst na een zwaarbevochten overwinning op Melissa Gatto. Foto: Getty Images

Na twee ronden stond het gelijk tussen beiden. Cortez begreep de urgentie van het winnen van de laatste ronde en liet met haar worstelen zien dat ze iemand is om in de gaten te houden. Cortez won terecht de eerste en derde ronde en pakte daarmee de overwinning.

Mr. Short Notice

Is er een probleem? Heeft de UFC iemand nodig om een gevecht met minimale voorbereiding aan te nemen? Bel Andre Fialho! Wederom pakte de Portugees een gevecht met een minimale voorbereiding aan. Dit was echter ook het geval voor debutant Cameron VanCamp.

Fialho wist wederom een ongelooflijk harde stoot te landen en daarmee VanCamp in de eerste ronde te verslaan. Het leverde Fialho wederom de Performance of the Night bonus op. Fialho liet na afloop eveneens weten dat hij op 11 juni tijdens UFC 275 opnieuw wil aantreden.

Uitputtingsslag

Vaak weet je dat als twee zwaargewichten elkaar treffen en de partij niet vroegtijdig wordt beslist dat cardio een grote rol kan gaan spelen. Dit gebeurde in de partij tussen Blagoy Ivanov en Marcos Rogerio de Lima. De Lima ging furieus van start en wist enkele mokerslagen op het gezicht van Ivanov te landen.

Blagoy Ivanov boekt zwaarbevochten overwinning tegen Marcos Rogerio de Lima Foto: Getty Images

Ivanov die echter nog nooit knockout ging in zijn carrière slikte die stoten. Beide mannen waren uitgeput na anderhalve ronde en ploeterden door de partij. Na drie ronden werd de overwinning via split decision toegewezen aan Blagoy Ivanov. Een controversiële beslissing aangezien De Lima niet onder deed voor de Bulgaar. Echter zal op de Lima na niemand wakker liggen van de uitkomst.

Hoog niveau

De Fight of the Night bonus ging naar Brandon Royval en Matt Schnell. Beide mannen stonden maar iets langer dan twee minuten in de Octagon. Echter was het een ongekend spectaculair gevecht. Schnell verloor zijn moeder enkele dagen geleden en vocht met een bepaalde wilskracht die we normaal niet van hem zien.

Royval leek overdonderd en moest opletten dat hij niet al vroegtijdig werd gefinisht. Schnell maakte echter een klein foutje en lette even niet op. Royval wist meteen de Guillotine Choke aan te zetten. Royval finishte Schnell via zijn favoriete submission. Een geweldige partij al duurde het maar twee minuten en veertien seconden.

Chiasson ‘steelt’ titelgevecht?

Norma Dumont heeft haarzelf een zeer slechte dienst bewezen. De Braziliaanse was bij het ingaan van deze partij dichtbij een titelgevecht in de vedergewicht divisie. Echter was ze te zwaar tijdens de wegingen. En ook in de partij tegen Macy Chiasson gaf ze de eerste twee ronden niet thuis.

Macy Chiasson verslaat Norma Dumont Foto: Getty Images

Chiasson vocht sterk en leek de partij naar haar toe te trekken. Dumont gooide er wel een eindsprint uit en leek in de derde ronde de betere vechter. Uiteindelijk had Chiasson genoeg gedaan en won de partij via split decision. Aangezien de vedergewicht divisie geen rankings heeft is het moeilijk in te schatten wat de overwinning voor Chiasson voor haar doet in de divisie. Echter was wel bekend dat Dumont de topcontender was in de divisie.

Mooie prelim afsluiter

De partij tussen Francisco Trinaldo en Danny Roberts was een van de betere gevechten van de avond. Beide mannen hebben een voorliefde voor het staande gevecht en dit bleek vijftien minuten lang ook het geval. Roberts begon sterk en wist Trinaldo in de eerste ronde het moeilijk te maken.

De oude vos Francisco Trinaldo pakt een mooie overwinning Foto: Getty Images

Trinaldo die inmiddels de respectabele leeftijd van 43 jaar heeft bereikt was echter de frissere vechter in de latere ronden. Met mooie combinaties en harde stoten wist de Braziliaan regelmatig Roberts aan het wankelen te brengen. Trinaldo zou de partij winnen via unanimous decision. Een mooie overwinning voor de immer taaie lichtgewicht uit Amarante.

Rude Boy vs. Khaos the Ox-Fighter

De main card werd geopend door Randy Brown en Khaos Williams. De partij schoof door naar de main card nadat het gevecht tussen Donald Cerrone en Joe Lauzon last-minute werd gecanceld nadat Cerrone een voedselvergiftiging had opgelopen. De partij tussen Brown en Williams was een vrij gelijkwaardige partij, maar wel in verschillende opzichten.

Randy Brown is uitzinnig na zijn overwinning tegen Khaos Williams Foto: Getty Images

Williams gaat altijd voor de knockout stoot en bleef de gehele partij gevaarlijk. Brown is meer iemand die het van zijn techniek moet hebben en probeerde met jabs en snelle stoten de partij naar zich toe te trekken. Brown was uiteindelijk via split decision de gelukkige. Het gevecht had beide kanten op kunnen vallen. Het was een zeer attractieve partij om naar te kijken.

Onnodige rematch

Jaren geleden vochten Ovince St.Preux en Mauricio ‘Shogun’ Rua al eens tegen elkaar in Brazilië. Destijds was OSP via knockout de betere. Ditmaal wist St.Preux opnieuw te winnen. Echter ging het allemaal een stuk minder spectaculair. Beide mannen waren extreem terughoudend waardoor er van een echter partij nooit sprake zou zijn.

OSP verslaat Shogun opnieuw. Ditmaal in een zeer matige partij. Foto: Getty Images

Het was een schouwspel van vijftien minuten waar niemand vrolijk van werd. Het mooiste deel van de partij was het moment dat de zoomer ging en het gevecht was afgelopen. St.Preux won via split decision en daar is ook werkelijk alles mee gezegd.

KO van het jaar?

Zo slaapverwekkend als de voorgaande partij, zo spectaculair was het gevecht tussen Michael Chandler en voormalig interim kampioen Tony Ferguson. Ferguson liet in de openingsfase van de partij flitsen zien van de oude Ferguson die ooit twaalf partijen achter elkaar won in de UFC. Ferguson had Chandler in de problemen, maar kon de partij niet afmaken.

UFC 274 | Wow! Michael Chandler trapt Tony Ferguson zwaar knock-out!

Chandler gebruikte zijn vecht IQ en ging worstelen met Ferguson en landde vanuit toppositie veel stoten. Uiteindelijk werd de partij aan het begin van de tweede ronde beslist. Chandler trapte Ferguson met een frontkick zwaar knockout. Chandler pakte hiermee de Performance of the Night bonus en zijn tweede overwinning in de UFC. Ferguson werd gelijk naar het ziekenhuis afgevoerd. ‘El Cucuy’ heeft nu vier partijen achter elkaar verloren.

Strijd der passiviteit

In een van de slechtste titelgevechten in de historie van de UFC wist Carla Esparza 2.612 dagen nadat ze de titel verloor aan Joanna Jedrzejczyk opnieuw de titel te winnen. De partij tussen Esparza en Rose Namajunas kwam nooit van de grond. Esparza was op zoek naar de takedown terwijl Namajunas heel erg onzeker leek over wat ze wilde doen en bang was dat Esparza ook die takedown kon realiseren.

Carla Esparza wint de rematch tegen Rose Namajunas en daarmee de titel Foto: Getty Images

Wat volgde was een van de meest onsamenhangende partijen van de laatste tijd. De partij was bijna onmogelijk om te scoren zo weinig tot niets gebeurde er. Uiteindelijk pakte Esparza dus de overwinning. Een titelgevecht onwaardige partij om heel snel te vergeten.

Gemengde gevoelens

Kampioen Charles Oliveira is geen kampioen meer. Hij verloor niet van Justin Gaethje, maar een dag eerder van de weegschaal. De Braziliaan was een halve pond te zwaar en moest hierdoor zijn titel inleveren. Alleen Justin Gaethje, die wel zijn gewicht maakte, kon bij winst aanspraak maken op de lichtgewicht titel. Gaethje begon furieus en wist Oliveira knockdown te slaan.

UFC 274 | Charles Oliveira finisht Justin Gaethje in de eerste ronde!!

Echter kon hij de partij niet afmaken. Oliveira had geen angst om met Gaethje in een slagenwisseling te komen en sloeg de Amerikaan vervolgens neer. Oliveira pakte vervolgens de rug van Gaethje en finishte de Amerikaan via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Geen titel voor Oliveira, maar wel een nieuw titelgevecht in de nabije toekomst.

Kijk naar UFC Vegas 54

Al met al een evenement met pieken en dalen. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week keert de UFC terug in het UFC APEX te Las Vegas. Tijdens het main event maakt Jan Blachowicz voor het eerst zijn opwachting sinds het verlies van zijn titel tegen Glover Teixeira. De Pool neemt het in de licht-zwaargewicht divisie op tegen Aleksandr Rakic.

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige card voor UFC Vegas 54

Officiële poster UFC Vegas 54 Foto: Getty Images

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Preliminary Card

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

UFC UFC 276 | Middengewicht kampioen Adesanya treft Cannonier tijdens het main event 10 UUR GELEDEN