Footprint Center

Het is de eerste keer in de historie van de organisatie dat het een PPV evenement zal organiseren in Phoenix, Arizona. Driemaal eerder hield de UFC een Fight Night evenement in het Footprint Center te Phoenix. De eerste keer nog onder de naam U.S. Airways Center en de laatste twee keer onder de naam Talking Stick Resort Arena.

Ad

De hoofdgevechten waren respectievelijk Dos Santos vs. Miocic, Rodriguez vs. Penn en Ngannou vs. Velasquez. Tijdens het eerste evenement in Phoenix stonden twee Nederlanders tegenover elkaar. Alistair Overeem won die avond via KO van Stefan Struve.

UFC UFC 274 | "De partij tegen Esparza is een compleet nieuw gevecht" - Rose Namajunas 13 UUR GELEDEN

Twee Nederlandse UFC helden Stefan Struve en Alistair Overeem vochten tegen elkaar tijdens het eerste UFC evenement in Phoenix Foto: Getty Images

Submission specialist vs. Knockout specialist

Het titelgevecht tussen kampioen Charles Oliveira en Justin Gaethje in de lichtgewicht divisie zou wel eens een memorabele partij kunnen worden. Oliveira won zijn laatste tien partijen en gaan proberen voor de tweede maal zijn titel te verdedigen. Oliveira is de leider in de UFC met zowel meeste finishes als meeste submission overwinningen. De BJJ specialist is met 18 bonussen eveneens de leider in dat klassement.

Gaethje daarentegen timmert ook flink aan de weg. In negen partijen pakte hij liefst 10 bonussen. Een ongekend aantal. Het lijkt dan ook eigenlijk onmogelijk dat we geen finish gaan zien als beide mannen elkaar op zondagochtend in de Octagon treffen.

Charles Oliveira werd door een grote menigte ontvangen in zijn thuisstad São Paulo na afloop van zijn titeloverwinning tegen Michael Chandler Foto: Getty Images

Rematch acht jaar later

Acht jaar geleden verloor een nog onervaren Rose Namajunas van Carla Esparza in een partij voor de inaugurele UFC strogewicht titel. Veel is er in die acht jaar veranderd. Esparza verloor de titel gelijk tijdens haar eerste verdediging en ploeterde door de divisie. Namajunas wist zichzelf op te werken tot een van de beste vrouwen in de divisie.

'Thug' Rose is een tweevoudig UFC kampioene en gaat tegen Esparza proberen voor de tweede maal haar titel te verdedigen. Esparza won haar laatste vijf partijen en krijgt eindelijk een nieuwe kans om voor de titel te vechten. Echter is er veel veranderd in de afgelopen jaren. Namajunas denkt hier ook zo over. Bekijk hieronder het interview met Namajunas.

UFC 274 | "De partij tegen Esparza is een compleet nieuw gevecht" - Rose Namajunas

People's Main Event

Michael Chandler vs. Tony Ferguson is een partij waar fans om zullen watertanden. De voormalig drievoudig Bellator MMA kampioen Michael Chandler vecht nooit een saai gevecht. Chandler gaat altijd voor sensatie en entertainment. Echter heeft de Amerikaan wel een overwinning nodig. Zijn laatste twee partijen werden verloren tegen huidig kampioen Charles Oliveira en titeluitdager Justin Gaethje.

Voor Ferguson is de nood misschien nog wel hoger. De man die een winstreak van twaalf partijen in de UFC had is in een vrije val terecht gekomen. Ferguson verloor zijn laatste drie partijen en smacht naar een overwinning. Een winstpartij tegen Chandler zou Ferguson weer helemaal terug brengen aan de top.

UFC 274 | "Henri Hooft is de beste coach ter wereld" - Michael Chandler

De volledige UFC 274 card.

Main Card

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Rose Namajunas vs. Carla Esparza

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Macy Chiasson vs. Norma Dumont

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

Early Preliminary Card

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Andre Fialho vs. Cameron VanCamp

- Tracy Cortez vs. Melissa Gatto

- Kleydson Rodrigues vs. CJ Vergara

- Ariane Carnelossi vs. Loopy Godinez

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

Waar kijk je UFC 274?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

UFC UFC 276 | Volkanovski vs. Holloway krijgt een derde deel op 2 juli 20 UUR GELEDEN