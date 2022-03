Het UFC 274 evenement vindt plaats in de Gila River Arena te Phoenix, Arizona. MMA Fighting meldde dat de partij tussen Waterson en Ribas verplaatst zal worden.

Amanda Ribas treft Michelle Waterson tijdens UFC 274 Foto: Getty Images

UFC 274 wordt voorzien van een main event titelgevecht tussen lichtgewicht kampioen Charles Oliveira en voormalig interim lichtgewicht kampioen Justin Gaethje.

UFC 274

Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

Brandon Royval vs. Matt Schnell

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

Mauricio “Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Michael Johnson vs. Alan Patrick

Norma Dumont vs. Macy Chiasson

Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

CJ Vergara vs. Kleydson Rodrigues

Journey Newson vs. Fernie Garcia

