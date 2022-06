Zeer druk leven

Joanna Jedrzejczyk vocht ruim twee jaar niet. De Poolse zegt dat ze het druk heeft gehad. Veel trainen om beter te worden. Ze heeft eveneens een studie afgerond, een boek geschreven en haar documentaire uitgebracht. Eveneens is ze ook twee bedrijven gestart en heeft ze pianolessen gehad.

Ad

Jedrzejczyk maakt comeback tijdens UFC 275 Foto: Getty Images

UFC Column Stefan Struve: Jiří Procházka moet de nieuwe lichtzwaargewicht koning worden 5 UUR GELEDEN

Toen ze nog de kampioen was bij de UFC had ze geen tijd om bijvoorbeeld pianolessen te nemen. Echter tijdens de pandemie was er veel meer tijd en kon ze ook andere dingen buiten het vechten doen.

Balans

Jedrzejczyk is heel blij met de huidige balans tussen haar professionele leven en haar privéleven. Jedrzejczyk is blij en dat is volgens haar de sleutel tot nieuw succes.

Vader Hoost

Jedrzejczyk trainde in haar kickboks/muay thai dagen ook een hele tijd in Nederland bij legende Ernesto Hoost. Joanna kwam in contact met Hoost via Paul Slowinski die eveneens bij Hoost trainde. Eerder trainde ze al samen met Slowinski in Thailand.

Jedrzejczyk had een ongelooflijk fijne tijd in Nederland. Onder Hoost wist ze meerdere Europese en wereldtitels te pakken. Joanna noemt Hoost ‘haar vader’, dat zegt eigenlijk alles zegt de Poolse. Vooral hard werken en professioneel zijn waren zijn belangrijkste lessen.

Rematch

Twee jaar geleden toen Jedrzejczyk door Europa ging op vakantie keerde ze even terug om te trainen met Hoost. Ze zegt dat ze in de toekomst graag weer opnieuw naar Nederland komt.

De rematch van het epische gevecht tussen Weili Zhang en Joanna Jedrzejczyk vindt plaats op 11 juni in Singapore Foto: Getty Images

Jedrzejczyk kijkt uit naar de rematch. Zhang is een sterke opponente echter weet Joanna wat ze verkeerd deed in haar eerste partij en zal ze ditmaal die fouten niet meer maken. Het is een groot gevecht.

WAAR KIJK JE UFC 275?

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

UFC UFC 275 | Een spectaculaire card met titelgevechten tijdens het PPV debuut van de UFC in Singapore GISTEREN OM 01:23