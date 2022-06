Altijd onderweg

Teixeira won de licht-zwaargewicht titel vorig jaar in Abu Dhabi, en wordt nu weer naar Singapore gestuurd om zijn titel te verdedigen. De UFC stuurt hem overal heen echter maakt het de Braziliaan niet uit. Hij geniet van elk moment. Hij reist graag naar andere landen voor vakantie. Maar als hij de keuze had vocht hij liever in de Verenigde Staten of Brazilië.

De eerste staredown tussen Glover Teixeira en Jiri Prochazka in Singapore Foto: Getty Images

Alex Pereira

Teixeira heeft uiteraard veel getraind met zijn vaste trainingspartner Alex Pereira. Het vecht IQ van Pereira is erg hoog zegt Teixeira en daardoor kunnen ze elkaar uitstekend aanvullen. De timing en snelheid is eveneens goed van Pereira. En het helpt uiteraard ook dat Pereira zelf in training is voor zijn partij op 2 juli tegen Sean Strickland.

Alex Pereira zal langs Sean Strickland moeten om kans te maken op een derde partij tegen Adesanya Foto: Getty Images

Teixeira is ook blij met de match-up tussen Pereira en Strickland. Volgens Teixeira is het een uitstekende partij voor Pereira en met een overwinning hoopt Teixeira dat zijn teamgenoot een titelgevecht krijgt aangeboden.

Twintig jaar professional

Teixeira startte twintig jaar geleden met MMA op zijn 22ste. Laat voor een MMA vechter echter heeft hij de mythe van ‘te laat beginnen’ uiteraard doorbroken met zijn titeloverwinning vorig jaar tegen Jan Blachowicz.

Teixeira zegt dat hij teveel forceerde in het begin van zijn carrière. Maar door zijn ervaring weet hij hoe hij zijn carrière moet uitstippelen en weet hij eveneens hoe hij kan genieten van zijn loopbaan. Heel belangrijk volgens de Braziliaan om succes te hebben.

Ervaring

Er zijn tijden geweest dat hij teveel hooi op zijn vork nam. Voorbeeld is zijn eerste titelgevecht tegen Jon Jones. Teixeira kon niet genieten van die tijd en had het moeilijk destijds. Echter zette hij toen een knop om en traint en vecht hij inmiddels op een veel relaxtere manier.

De huidig UFC licht-zwaargewicht kampioen Glover Teixeira Foto: Getty Images

Teixeira is er van overtuigd dat hij gaat winnen. Maar mocht hij verliezen dan heeft hij daar minder moeite mee om het van zich af te zetten dan een aantal jaren geleden.

Bijnaam

Opvallend is dat Teixeira geen bijnaam heeft. De Braziliaan zegt dat hij in het begin ‘The Brazilian Pitbull’ als bijnaam had. Hij trainde destijds namelijk bij ‘The Pit’ met Chuck Liddell en hoofdcoach John Hackleman. Teixeira was klaar op een gegeven moment met die bijnaam en gebruikte het niet meer.

