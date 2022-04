Beide vrouwen treffen elkaar in het Singapore Indoor Stadium te Singapore. Het gevecht tussen beide voormalig kampioenes is inmiddels officieel. ESPN maakte eerder bekend dat er een mondelinge overeenkomst was.

Eerste Chinese kampioen

Weili Zhang kwam in 2018 met een 16-1 record de UFC binnen. De Chinese werd gezien als een van de grotere talenten buiten de UFC. Zhang maakte haar hype waar door onder meer te winnen van Tecia Torres en voormalig nummer een van de wereld (toen de UFC de gewichtsklasse nog niet had toegevoegd) Jessica Aguilar. De UFC organiseerde vervolgens een evenement in China en gaf Zhang na drie overwinningen voor de organisatie al een titelgevecht tegen kampioene Jessica Andrade. Zhang had slechts 42 seconden nodig om Andrade eruit te slaan en zo de eerste Chinese kampioen in de historie van de UFC te worden.

Voormalig kampioene Weili Zhang vecht tijdens UFC 275 Foto: Getty Images

Zhang verdedigde vervolgens haar titel in een epische partij tegen voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk. In een close gevecht won de Chinese via split decision. Het jaar 2021 zou een slecht jaar worden voor Zhang. Tijdens haar tweede titelverdediging ging het mis. Voormalig kampioene Rose Namajunas pakte haar titel terug door Zhang in de eerste ronde via KO te stoppen. Zowel Zhang als de UFC wilde een rematch zien. Namajunas accepteerde dit waardoor zeven maanden later de rematch plaatsvond. In een zeer close gevecht behield Namajunas via split decision de titel en zal Zhang tegen Jedrzejczyk moeten winnen om niet drie op rij te verliezen.

Meest succesvolle strogewicht

Joanna Jedrzejczyk komt oorspronkelijk uit het Muay Thai, maar maakte in 2012 de overstap naar het MMA. De Poolse werd door de UFC in 2014 als relatief onbekende naam gecontracteerd. Jedrzejczyk bracht echter nieuw elan in de divisie met haar zeer agressieve vorm van striking. Nadat ze haar debuut won van Juliana Lima won ze eveneens een enigszins controversiële split decision tegen Claudia Gadelha. Hierdoor mocht ze voor de titel vechten tegen Carla Esparza. Jedrzejczyk maakte korte metten met Esparza en pakte de titel via TKO in de tweede ronde. Nadat vervolgens in haar eerste titelverdediging ook Jessica Penne volledig eruit werd geslagen leek de UFC een nieuwe ster gevonden te hebben.

Voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk keert eindelijk terug tijdens UFC 275 in Singapore Foto: Getty Images

In totaal zou Jedrzejczyk zesmaal met succes de titel verdediging. Iets wat tot op heden niemand in de divisie is gelukt. Jedrzejczyk struikelde vervolgens over Rose Namajunas. In 2017 sloeg Namajunas de Poolse knockout in de eerste ronde. Namajunas won vervolgens ook de rematch. Jedrzejczyk zou vervolgens weten te winnen van Tecia Torres en kreeg toen een onverwachte kans een gewichtsklasse hoger voor de titel te vechten tegen Valentina Shevchenko. Jedrzejczyk verloor en keerde terug in de strogewicht divisie. Na een overwinning op Michelle Waterson mocht Jedrzejczyk in 2020 proberen haar titel terug te winnen tegen Weili Zhang. In een fantastische partij won Zhang via split decision. De partij wordt gezien als de beste partij in de geschiedenis van het MMA voor vrouwen. Jedrzejczyk zou vervolgens niet meer vechten.

UFC 275

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk

- Marvin Vettori vs. TBA

- Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

- Kyung Ho Kang vs. TBA

- Na Liang vs. Silvana Gomez Juarez

