Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Glover Teixeira (205 lbs) vs. Jiri Prochazka (205 lbs)

- Valentina Shevchenko (124.5 lbs) vs. Taila Santos (125 lbs)

- Weili Zhang (116 lbs) vs. Joanna Jedrzejczyk (116 lbs)

- Andre Fialho (170.5 lbs) vs. Jake Matthews (170.5 lbs)

- Jack Della Maddalena (170.5 lbs) vs. Ramazan Emeev (171 lbs)

Preliminary Card

- Seung Woo Choi (146 lbs) vs. Joshua Culibao (146 lbs)

- Hayisaer Maheshate (155.5 lbs) vs. Steve Garcia Jr. (155.5 lbs)

- Brendan Allen (186 lbs) vs. Jacob Malkoun (186 lbs)

- Kyung Ho Kang (136 lbs) vs. Batgerel Danaa (135 lbs)

Early Preliminary Card

- Na Liang (116 lbs) vs. Silvana Gomez Juarez (116 lbs)

- Ramona Pascual (145 lbs) vs. Joselyne Edwards (145 lbs)

* De partij tussen Rogerio Bontorin en Manel Kape is gecanceld. Bontorin ondervond tijdens het afvallen nierproblemen en werd opgenomen in het ziekenhuis.

WAAR KIJK JE UFC 275?

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

