Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Aan elkaar gewaagd

De avond werd geopend met een vedergewicht gevecht tussen Ramona Pascual en Joselyne Edwards. Beide vrouwen waren erg aan elkaar gewaagd. Edwards leek technischer te vechten en veel te raken.

Joselyne Edwards wint na een competitief gevecht van Ramona Pascual Foto: Getty Images

Terwijl Pascual de juiste momenten afwachtte en Edwards tweemaal aan het wankelen kreeg. Het gevecht had beide kanten kunnen opgaan. Uiteindelijk won Edwards op alle scorekaarten en pakte ze de unanimous decision overwinning.

Eindelijk winst

Silvana Gomez Juarez heeft een broodnodige overwinning gepakt. De Argentijnse werd gefinisht in haar eerste twee UFC optredens en wist dat de partij tegen Na Liang een do-or-die gevecht was. De Chinese die zeer vaardig is op de grond kwam nooit in haar spel. Gomez Juarez was te sterk en wist via een harde stoot Liang aan het wankelen te krijgen.

De Chinese kreeg vervolgens nog een harde stoot te verwerken en ging neer. De scheidsrechter stopte de partij en Gomez Juarez pakte niet alleen haar eerste UFC overwinning, maar ook de Performance of the Night bonus.

Aziatisch onderonsje

Kyung Ho Kang en Batgerel Danaa vochten een zeer competitief gevecht in de bantamgewicht divisie. De Mongoliër Danaa begon goed aan de partij en was met zijn aanvallende manier van vechten de Zuid-Koreaan Kang in de eerste ronde de baas. Kang die een van de meest ondergewaardeerde krachten is in de divisie bleek inderdaad over een hoog vecht IQ te beschikken.

Kyung Ho Kang weet na een sterke tweede en derde ronde te winnen van Batgerel Danaa Foto: Getty Images

In de tweede en derde ronde hield hij Danaa op afstand en wist hij met jabs de Mongoliër flink schade toe te brengen. Kang won hiermee de partij via unanimous decision.

Hangen en wurgen

Brendan Allen was een van de twee Amerikanen afgelopen nacht op het canvas. Hij nam het op tegen de Australiër Jacob Malkoun. Beide mannen zijn zeer vaardig op de grond waardoor de partij ook daar werd verwacht. En inderdaad zou het merendeel van het gevecht op de grond plaatsvinden. Malkoun probeerde Allen continu op de grond te houden, maar deed niet veel met zijn goede posities.

Brendan Allen pakt na een zeer close gevecht de overwinning tegen Jacob Malkoun Foto: Getty Images

Allen probeerde te werken van onderop, maar had moeite met de sterke Malkoun. Allen keerde in de derde ronde, na uitstekend advies van coach Henri Hooft, de partij. Allen pakte duidelijk de derde ronde en moest hopen dat hij een van de eerste twee ronden had gewonnen. Allen had die ‘mazzel’ en won via unanimous decision een zeer moeilijke partij.

Maheshate

Er waren tijdens de Dana White’s Contender Series vorig jaar meerdere Chinese vechters die hun opwachting maakten. Echter was er maar een man die een goede indruk maakte en dat was Maheshate. Afgelopen nacht maakte hij zijn UFC debuut tegen de Amerikaan Steve Garcia Jr. Een debuut dat slechts 74 seconden duurde. Maheshate wist Garcia Jr. al snel aan te slaan en een knockdown te bezorgen.

Garcia Jr. wist echter snel te herstellen en vocht naar voren. En daar ging het mis voor Garcia Jr. Maheshate wist met een perfecte counterstoot Garcia Jr. op zijn kin te raken die plat op zijn gezicht knockout ging. Een groots debuut voor de lichtgewicht uit China. Hij kreeg voor de knockout de Performance of the Night bonus.

Banger

Een absolute ‘banger’ was de laatste prelim partij tussen SeungWoo Choi en Joshua Culibao. Beide mannen staan bekend om hun attractieve stand-up. En dit werd dan ook door beiden geëtaleerd in de partij. Choi had echter moeite met de powerstoten van de Australiër en werd meerdere malen aan het wankelen gebracht.

Een uitzinnige Joshua Culibao verslaat SeungWoo Choi Foto: Getty Images

Culibao vergat meerdere malen om de partij af te maken. Iets wat hem in de derde ronde bijna nog duur kwam te staan aangezien Choi zich terugvocht in de partij. Uiteindelijk won Culibao op twee van de drie scorekaarten en nam hij een split decision mee naar huis.

JDM Statement

De PPV card werd geopend door de Australiër Jack Della Maddalena en de man uit Dagestan Ramazan Emeev. Della Maddalena is met zijn 25 jaar een van de grootste talenten in de UFC. Echter werd hij in zijn tweede partij al in het diepe gegooid tegen de oerdegelijke en sterke Ramazan Emeev. Della Maddalena was echter verre van onder de indruk.

Met een harde stoot naar het lichaam en een flurry aan stoten vervolgens wist Della Maddalena de Dagestani in de eerste ronde via TKO te finishen. Emeev werd in de UFC niet eerder gefinisht. Een zeer goede prestatie van JDM in zijn tweede UFC partij. Net als iedere finish op de card werd hij eveneens beloond met de Performance of the Night bonus.

Celtic Kid

Australië was echter nog niet klaar op de main card. Jake Matthews nam het op tegen knockout specialist Andre Fialho. De Portugees Fialho kwam al voor de vierde keer in actie dit jaar. De man met dynamiet in zijn handen wist Matthews een paar keren goed te raken. Echter gaf de Australiër geen krimp. Sterker nog, Matthews vocht zeer sterk terug en wist Fialho in zijn achteruit te zetten.

Fialho leek enigszins verbaasd en had moeite met de Australiër. Uiteindelijk wist Matthews de Portugees hard te raken in de tweede ronde en de partij via harde stoten op knockout te beslissen. Hiermee heeft Matthews een hele sterke prestatie neergezet en lijkt de hype om Fialho voorlopig eventjes op een laag pitje te staan.

Knockout of the Year met een traan

Weili Zhang en Joanna Jedrzejczyk hadden in 2020 een episch gevecht neergezet. Na vijf ronden behield Zhang die op dat moment de kampioen was haar titel via split decision. Ruim twee jaar later is Zhang niet meer in het bezit van die titel, maar plande de UFC wel de rematch in voor drie ronden. Zhang had duidelijk aan haar worstelen gewerkt met voormalig twee-divisie kampioen Henry Cejudo. Zhang controleerde de Poolse in de eerste ronde op de grond. In de tweede ronde kregen we meer actie op de voeten te zien. Beide vrouwen vochten sterk.

Zhang toverde vervolgens uit het niets een Spinning Backfist uit de hoge hoed. Jedrzejczyk ging knockout en Zhang pakte eveneens de overwinning dus in de rematch. Een overwinning die Zhang naar alle waarschijnlijkheid een titelgevecht tegen Carla Esparza zal opleveren. Na afloop liet Jedrzejczyk weten een mooie carrière te hebben gehad en dat het haar laatste partij zal zijn. De (nog altijd) meest succesvolle strogewicht is een van de meest legendarische vrouwen die ooit in de UFC heeft gevochten. Een pijnlijk afscheid uiteraard echter zal ze altijd worden gezien als degene die de standaard zette in de strogewicht divisie.

Door het oog van de naald

Als je aan 100 personen vroeg vóór de partij tussen kampioene Valentina Shevchenko en uitdager Taila Santos of Santos kans zou maken om te winnen dan werd die kans op nihil geschat. Zo anders zou het zijn tijdens de partij. Waar Shevchenko negen van de tien keer fysiek veel te sterk is voor haar tegenstanders was dat bij Santos niet het geval. Santos was Shevchenko in de clinch en op de grond met transities meerdere malen de baas. Dit tot ongeloof van de Kirgizische. Santos leek aan de winnende hand, maar een ongelukkige botsing tussen de hoofden van beide vrouwen zorgde voor een bult onder het oog van Santos.

Valentina Shevchenko verdedigt wederom haar titel. In haar moeilijkste partij tot dusver verslaat ze Taila Santos Foto: Getty Images

De Braziliaanse kon hierdoor niet meer goed zien. Shevchenko trok de vierde en vijfde ronde naar zich toe. De Kirgizische moest vervolgens hopen dat ze een van de eerste drie ronden had gewonnen. Twee juryleden zagen de partij in het voordeel van de kampioene die hiermee voor de zevende maal haar titel verdedigde. Via split decision pakte Shevchenko haar tot dusver moeilijkste overwinning in de divisie. En alleen dat al is een overwinning voor Taila Santos. Echter zal dit uiteraard niet zo voelen voor de Braziliaanse.

Fight of the year

We zitten nog maar halverwege 2022, maar je kan je afvragen op wat voor een manier de partij tussen Glover Teixeira en Jiri Prochazka van de nummer een plaats voor Fight of the Year gestoten kan worden. Geen moment zat er een rustmomentje in de partij. Prochazka gaat altijd voor de knockout en was daar ook de gehele partij naar op zoek. Teixeira daarentegen combineerde mooi en wist met takedowns en harde ellebogen vervolgens schade toe te brengen bij Prochazka. Het was een ongekend spectaculaire partij waar iedereen tot het einde op het puntje van zijn stoel zat.

Teixeira (bleek later) stond bij het ingaan van de vijfde ronde met 3-1 voor bij twee juryleden. Teixeira pakte de toppositie op de grond met nog maar 90 seconden te gaan en leek de partij te gaan winnen. Echter wist Prochazka te ontsnappen en 29 seconden voor het einde de Braziliaan op een Rear Naked Choke submission te laten aftikken. Een fantastische apotheose van een legendarische partij beslist in het voordeel van de Tsjech Jiri Prochazka die nu de nieuwe kampioen in het licht-zwaargewicht is.

Kijk naar UFC Austin

Al met al een zeer spectaculair evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week reist de UFC naar Austin, Texas waar in het main event vedergewichten Calvin Kattar en Josh Emmett vechten voor een plek in de top van de divisie. Dit is echter niet alles. In de lichtgewicht divisie staan veteranen Donald Cerrone en Joe Lauzon tegen elkaar in een gevecht waar de fans al tijden naar uitkijken.

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige card van UFC Austin

Main Card

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Tim Means vs. Kevin Holland

- Joaquin Buckley vs. Albert Duraev

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

Preliminary Card

- Adrian Yanez vs. Tony Kelley

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Court McGee vs. Jeremiah Wells

- Ricardo Ramos vs. Danny Chavez

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

- Eddie Wineland vs. Cody Stamann

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Roman Dolidze vs. Kyle Daukaus

