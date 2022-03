Het gevecht zal dienen als het co-main event van de avond. MMA Fighting meldde eerder een mondelinge overeenkomst, maar inmiddels is de partij bevestigd. Het hoofdgevecht op 11 juni is een partij om de licht-zwaargewicht titel. Glover Teixeira zet zijn titel op het spel tegen Jiri Prochazka.

Shevchenko is de P4P koningin

Valentina Shevchenko is een van de absolute sterren bij de vrouwen. De Kirgizische is op dit moment de 'pound for pound' koningin van de UFC. Haar zes opeenvolgende titelverdedigingen in de UFC vlieggewicht divisie zijn ongeëvenaard. Shevchenko vecht sinds 2015 in de UFC. Shevchenko vocht het eerste deel van haar partijen in de bantamgewicht divisie. Shevchenko won op bantamgewicht onder meer van huidig kampioene Julianna Peña en voormalig kampioene Holly Holm. Shevchenko verloor echter tweemaal van Amanda Nunes. Het tweede verlies was echter controversieel.

Shevchenko besloot nadat de UFC de vlieggewicht divisie voor vrouwen opende naar die divisie te verhuizen. Een gouden greep. In december 2018 vocht Shevchenko voor de vacante titel tegen voormalig strogewicht kampioene Joanna Jedrzejczyk. Shevchenko won en stond de titel nooit meer af. Contender na contender werd verslagen. Het gemak waarmee dit negen van de tien keer gebeurde was angstaanjagend. Nu mag Taila Santos gaan proberen de grote kampioene te verslaan.

Santos won haar laatste vier partijen in de UFC

Santos heeft in ieder geval wel indruk gemaakt in de UFC. Ondanks haar matige start in haar debuut. Santos verloor via split decision van Mara Romero Borella. Echter wist ze vervolgens met overwinningen tegen Gillian Robertson, Molly McCann en Roxanne Modafferi zichzelf een weg in de rankings van de divisie te vechten. Santos pakte vervolgens een invalpartij aan tegen Joanne Wood eind 2021. Dit bleek een gouden greep. Santos versloeg Wood via submission in de eerste ronde. Het betekende voor Santos dat ze aanspraak zou maken op een eventueel titelgevecht in de nabije toekomst. Die nabije toekomst is op 11 juni.

Taila Santos vecht voor de titel op 11 juni tegen kampioene Valentina Shevchenko Foto: Getty Images

