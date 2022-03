Het wordt voor de UFC het eerste PPV evenement in Zuid-Oost Azië. UFC president Dana White was ongelooflijk enthousiast om zijn organisatie naar 'The Lion City' te brengen.

Vijfde Singapore evenement

Het gaat voor de vijfde maal worden dat de UFC in Singapore een evenement gaat organiseren. Echter waren de vorige vier evenementen Fight Nights. Een in Marina Bay en de andere drie in Kallang.

- UFC Fight Night 34: Saffiedine vs. Lim op 4 januari 2014

- UFC Fight Night 111: Holm vs. Correia op 17 juni 2017

- UFC Fight Night 132: Cowboy vs. Edwards op 23 juni 2018

- UFC Fight Night 162: Maia vs. Askren op 26 oktober 2019

De UFC maakte eveneens vijf partijen officieel die inmiddels al eerder bekend werden gemaakt door verschillende media outlets.

Twee titelgevechten

Glover Teixeira zet zijn licht-zwaargewicht titel op het spel tijdens het main event tegen de Tsjech Jiri Prochazka. Eveneens maakte P4P koningin Valentina Shevchenko haar opwachting tegen Taila Santos voor de vlieggewicht titel. Ook zien we voormalig middengewicht kampioen Robert Whittaker in acitie tegen de Italiaan Marvin Vettori. Tot slot werden er ook nog twee prelims toegevoegd aan het evenement. Brendan Allen treft Jacob Malkoun in de middengewicht divisie. Terwijl de Zuid-Koreaanse publiekslieveling Kyung Ho Kang het opneemt tegen de Braziliaan Saimon Oliveira die op zoek gaat naar zijn eerste UFC overwinning. Die partij vindt plaats in het bantamgewicht.

Alle andere partijen worden later bekend gemaakt.

