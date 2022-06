Eveneens stond ook Valentina Shevchenko op de card. Zij zette haar titel voor de zevende keer op het spel in de vlieggewicht divisie tegen Taila Santos. Tot slot vond er een rematch plaats van het allerbeste vrouwengevecht aller tijden. Tussen voormalig kampioenen Weili Zhang en Joanna Jedrzejczyk in de strogewicht divisie. Zhang won de eerste ontmoeting via split decision.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Jiri Prochazka def. Glover Teixeira via Submission (RNC) – R5, 4:32.

- Valentina Shevchenko def. Taila Santos via SD (48-47, 47-47, 49-46).

- Zhang Weili def. Joanna Jedrzejczyk via KO (Spinning Backfist) – R2, 2:28.

- Jake Matthews def. Andre Fialho via KO (Punches) – R2, 2:24.

- Jack Della Maddalena def. Ramazan Emeev via TKO (Strikes) – R1, 2:32.

Preliminary Card

- Josh Culibao def. Seungwoo Choi via SD (28-29, 29-28, 29-28).

- Hayisaer Maheshate def. Steve Garcia via KO (Punch) – R1, 1:14.

- Brendan Allen def. Jacob Malkoun via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Kyung Ho Kang def. Danaa Batgerel via UD (29-28, 29-28, 29-28).

Early Preliminary Card

- Silvana Gomez Juarez def. Na Liang via KO (Punches) – R1, 1:22.

- Joselyne Edwards def. Ramona Pascual via UD (30-27, 29-28, 29-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

