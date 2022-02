Dit is inmiddels ook bevestigd door Jiri Prochazka. Beide mannen gaven geen reden waarom de UFC het gevecht heeft verplaatst.

Voor Teixeira gaat het zijn eerste titelverdediging worden. De sympathieke Braziliaan won afgelopen oktober de titel door Jan Blachowicz te verslaan. Nu treft hij een van de gevaarlijkste vechters uit de divisie in Jiri Prochazka. De Tsjech is een van de meest spectaculaire nieuwkomers in de divisie en wist in zijn eerste twee partijen voormalig titeluitdagers Volkan Oezdemir en Dominick Reyes via KO te stoppen. Nu wacht kampioen Glover Teixeira.

Jiri Prochazka Foto: Getty Images

Het is nog niet bekend waar het gevecht plaats gaat vinden. Eveneens is de partij tussen Teixeira en Prochazka de tot dusver enige aangekondigde partij voor het evenement.

