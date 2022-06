Oude generatie vs. nieuwe generatie

Glover Teixeira is inmiddels al 20 jaar professioneel Mixed Martial Artist. De sympathieke Braziliaan zag vorig jaar op twee dagen na zijn 42ste verjaardag zijn wens in vervulling gaan. Hij won de licht-zwaargewicht titel van Jan Blachowicz en mocht zich de nieuw UFC kampioen noemen. Teixeira staat nu voor zijn eerste titelverdediging.

De eerste staredown tussen Glover Teixeira en Jiri Prochazka in Singapore Foto: Getty Images

Hij krijgt te maken met de gevaarlijke dertien jaar jongere Tsjech Jiri Prochazka. De man met het Tong-Po kapsel imponeerde tot dusver in de UFC met twee knockout overwinningen tegen respectievelijk Volkan Oezdemir en Dominick Reyes. Nu krijgt de Tsjech de kans om in zijn derde UFC partij al de titel te pakken. Wie wint er? De ervaren Braziliaan of de jongere Tsjech? We gaan het zondagochtend zien!

Dominant

In het co-main event vinden we de meest dominante vrouw op dit moment in de UFC. Valentina Shevchenko gaat voor haar zevende titelverdediging op rij. De pound-for-pound koningin gaat het opnemen tegen de Braziliaanse Taila Santos. Shevchenko is ongenaakbaar in de divisie. Na de invoering van het vlieggewicht bij de vrouwen stapte Shevchenko over van het bantamgewicht naar het vlieggewicht.

Shevchenko en Santos ontmoeten elkaar na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Shevchenko vocht achtmaal in de divisie en won al die partijen. Zeven van de acht partijen waren titelgevechten. Taila Santos zal een zware kluif hebben aan de Kirgizische. Santos verloor haar debuut in de UFC, maar heeft sindsdien viermaal gewonnen. De snelle submission overwinning vorig jaar tegen Joanne Wood levert haar nu een titelgevecht op tegen Shevchenko.

Rematch der rematches

Je hebt interessante partijen waarvan je graag een rematch ziet. En je hebt hele interessante partijen waarvan een rematch bijna een must is. Zo'n rematch is de partij tussen voormalig strogewicht kampioenen Weili Zhang en Joanna Jedrzejczyk. Beide vrouwen troffen elkaar in 2020, destijds verdedigde Zhang haar titel. Het werd een fantastische partij met van beide kanten veel offensief.

Zhang en Jedrzejczyk hebben veel respect voor elkaar na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Het gevecht ging over de complete 25 minuten en zat vanaf begin tot aan het einde boordevol met actie. Uiteindelijk verdedigde Zhang via split decision haar titel. Inmiddels is Zhang de titel al een tijdje kwijt en is deze partij helaas maar gepland voor drie ronden. Beide vrouwen weten wel dat bij winst hun een nieuwe kans staat te wachten. De UFC heeft aangegeven dat de winnaar een titelgevecht krijgt aangeboden tegen kampioene Carla Esparza,

De volledige card van UFC 275

Main Card

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk

- Andre Fialho vs. Jake Matthews

- Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Seung Woo Choi vs. Joshua Culibao

- Hayisaer Maheshate vs. Steve Garcia Jr.

- Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

- Kyung Ho Kang vs. Batgerel Danaa

Early Preliminary Card

- Na Liang vs. Silvana Gomez Juarez

- Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

Waar kijk je?

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

