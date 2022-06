Grootste partij

Het is de grootste partij tot dusver in de MMA carrière van Pereira. Als hij deze partij wint mag hij voor de titel vechten. Hij kijkt uit naar de partij tegen Sean Strickland. Het is een sterke vechter zegt Pereira die op de vierde plek in de rankings staat. De Braziliaan is echter overtuigd van eigen kunnen.

Pereira verwacht dat Strickland de partij naar de grond wil halen. Echter is hij hierop voorbereid. De Braziliaan zegt dat hij verwacht dat Strickland ook met hem zal staan om te combineren alvorens hij gaat proberen de partij naar de grond te halen.

Uitdagen

Strickland staat erom bekend zijn tegenstanders in de kooi verbaal uit te dagen. Pereira is hiervan niet onder de indruk. Hij is verstandig genoeg om zijn concentratie vast te houden en niet afgeleid te worden door Strickland.

Sean Strickland praat tegen zijn tegenstander tijdens de partij. Een van de karakteristieke kenmerken van de Amerikaan. Foto: Getty Images

Adesanya

Over een eventueel nieuwe confrontatie met kampioen Israel Adesanya wil de Braziliaan niet praten. Eerst zal hij de partij tegen Strickland tot een goed einde moeten brengen. Plus het is niet respectvol ten opzichte van Strickland om nu al over Adesanya te praten. Dat Adesanya wel continu een grote mond over Pereira heeft interesseert hem weinig.

Dat Adesanya over hem blijft praten is wel opvallend zegt Pereira. Na zijn UFC-debuut tegen Andreas Michailidis zei Adesanya dat hij nog minimaal vier gevechten moest winnen voordat hij in de buurt van hem zou zijn. Pereira zegt dat Adesanya hoopte dat hij zou struikelen richting de top. Maar nu het in het contract staat dat als de Braziliaan van Strickland wint hij voor de titel mag vechten is er geen weg meer terug voor Adesanya.

Zwaar

Alles loopt op rolletjes zegt Pereira. Echter was hij een maand geleden nog 103 kilo (227 lbs). Pereira vecht tegen Strickland op 185 lbs de heeft behoorlijk moeten afvallen. Pereira is vervolgens veel meer op zijn eten gaan letten en veel gaan trainen. Inmiddels is hij weer op gewicht.

Alex Pereira zal langs Sean Strickland moeten om kans te maken op een derde partij tegen Adesanya Foto: Getty Images

Teixeira

Teamgenoot Glover Teixeira verloor eerder deze maand in een epische partij zijn titel. Pereira vond het uiteraard jammer, maar was ook trots op de prestatie die Teixeira had laten zien in de Octagon.

Jiri Prochazka stopt Glover Teixeira met nog slechts 28 seconden te gaan Foto: Getty Images

Waar kijk je UFC 276?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

