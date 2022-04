Het evenement op 2 juli vindt plaats in het T-Mobile Arena te Las Vegas. Het evenement maakt deel uit van International Fight Week 2022. BJPenn.com maakte de verandering met betrekking tot de partij bekend.

Eye moet winnen

Voor Jessica Eye is er eigenlijk maar een optie op 2 juli. Winnen en nog eens winnen. De voormalig titeluitdaagster verloor haar laatste drie partijen. Eye die haar UFC avontuur in 2013 begon wist pas na haar overstap van de bantamgewicht divisie naar de vlieggewicht divisie haar draai te vinden.

Jessica Eye vecht op 2 juli tijdens UFC 276 Foto: Getty Images

Drie achtereenvolgende overwinningen tegen onder meer Katlyn Chookagian leverde haar in de zomer van 2019 een titelgevecht op tegen kampioene Valentina Shevchenko. Eye verloor kansloos in de tweede ronde via KO. Eye zou nog winnen van Viviane Araújo, maar zou vervolgens driemaal verliezen. Eye moet vrezen voor haar UFC verblijf als ze niet wint van Maycee Barber.

Wederopstanding van talent?

Barber verdiende in 2018 via de Dana White's Contender Series een contract bij de UFC. De op dat moment ongeslagen Barber liet weten de allerjongste kampioen van de UFC te gaan worden. Barber zou na haar eerste UFC-overwinning overstappen van de strogewicht divisie naar de vlieggewicht divisie. Barber leek met twee overwinningen snel richting de top te gaan.

Maycee Barber gaat op zoek naar derde achtereenvolgende overwinning op 2 juli Foto: Getty Images

Echter werd haar een halt toegeroepen door veterane Roxanne Modafferi. En nadat ook werd verloren van Alexa Grasso was de titel opeens heel ver uit zicht. Barber pakte vervolgens een zéér controversiële unanimous decision tegen Miranda Maverick. Echter wist ze wel weer te imponeren in haar meest recente partij een aantal dagen geleden tegen Montana De La Rosa. Mocht Barber winnen van Eye dan ligt de weg naar de top weer volledig open.

UFC 276 op 2 juli

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

