Het evenement maakt deel uit van International Fight Week in de T-Mobile Arena te Las Vegas. ESPN maakte het nieuws bekend. Omdat Cerrone niet wederom binnen anderhalve week de lichtgewicht limiet kan maken zal de partij op weltergewicht gevochten worden.

Donald ‘Cowboy’ Cerrone gaat het opnemen tegen Jim Miller. Beide mannen troffen elkaar in de zomer van 2014 ook al eens. Toen was Cerrone via KO in de tweede ronde te sterk. Cerrone kwam na de overname van de WEC door de UFC in 2011 de organisatie binnen. Cerrone vocht overal en altijd. Op elk tijdstip en elk moment kon de UFC een beroep doen op de publiekslieveling. Cerrone’s beste run in de UFC was tussen 2013 en 2015. Toen wist hij acht partijen achter elkaar te winnen. Met onder meer overwinningen op Jim Miller, Benson Henderson en Edson Barboza kreeg Cerrone de kans om voor de titel te vechten tegen kampioen Rafael Dos Anjos. Cerrone gaf niet thuis en werd na 66 seconden via TKO gefinisht.

Donald Cerrone in 38ste UFC partij tijdens UFC 276 Foto: Getty Images

Echter wist de Amerikaan zichzelf met vier finishes weer in de titelrace terug te knokken. Hij werd uiteindelijk een halt toegeroepen door Jorge Masvidal. Cerrone zou vervolgens nog tweemaal verliezen en leek zijn beste tijd achter zich te hebben. Tussen 2018 en 2019 zou de Amerikaan een opleving kennen waar hij onder meer wist te winnen van Mike Perry en Al Iaquinta. Die overwinning in mei 2019 tegen Iaquinta zou voorlopig de laatste zijn uit Cerrone’s carrière. Cowboy wist zijn laatste zes partijen niet te winnen en is naarstig opzoek naar een overwinning die zijn carrière nieuw leven in kan blazen. Deze overwinning zou moeten komen tegen Jim Miller. Vorige maand en vorige week ging een partij tegen Joe Lauzon op het laatste moment niet door.

Recordhouder van de meeste UFC-partijen Jim Miller gaat voor de 40ste keer zijn opwachting maken in de Octagon. De man uit Sparta, New Jersey debuteerde al in 2008 in de UFC. Miller is ongekend geliefd bij het MMA-publiek. Miller heeft een zeer sterke BJJ-game en heeft ook een knockout-stoot in zijn vuisten.

Jim Miller op zoek naar zijn 24ste UFC overwinning in 40ste partij Foto: Getty Images

Miller wist in zijn carrière dertien bonussen bij elkaar te vechten en onder meer de huidig UFC lichtgewicht kampioen Charles Oliveira te verslaan. Dit was echter wel in 2010 toen Oliveira pas in de UFC actief was. Miller won zijn laatste twee partijen. Beide gevechten werden via KO gewonnen tegen nieuwkomer Erick Gonzalez en Nikolas Motta.

Main Card

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Jalin Turner

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Ian Garry vs. Gabe Green

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

Early Preliminary Card

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Donald Cerrone vs. Jim Miller

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

