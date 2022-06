Alaska

Jared Cannonier woonde en vocht in het begin van zijn carrière in Alaska. De Amerikaan komt eigenlijk uit Dallas, Texas waar hij inmiddels weer terug is. Volgens Cannonier is Alaska vooral mooi in de zomer als er geen sneeuw ligt. Hij is een Texaan dus meer van de hitte.

Betere vechter

Cannonier voelt zich meer dan goed voorbereid voor de partij tegen Adesanya. Hij voelt zich een betere vechter dan hij was toen hij vocht tegen Derek Brunson. Hij heeft veel aan kracht en conditie gewerkt. Als je meer spieren wil kweken is het erg belangrijk om ook conditie te trainen. Hij moet het gevecht overal kunnen brengen. Staand of op de grond.

UFC271 | Cannonier door het oog van de naald tegen Brunson

Adesanya is een moeilijk op te lossen puzzel. Hij is nog ongeslagen in het middengewicht. Cannonier zegt dat hij moeilijk is te verslaan, maar hij wil dat dit niet voor hem geldt. Cannonier wil effectief en efficiënt vechten tegen Adesanya.

Adesanya

Op de vraag of Cannonier het vervelend vind dat Adesanya meer over een eventuele partij met Pereira praat reageert de Amerikaan duidelijk. Het maakt hem niet uit. Hij is niet een man van de emoties. Cannonier zegt dat zijn focus ligt om Adesanya te verslaan. Dus Adesanya zit ook nog dingen te verkondigen die naar alle waarschijnlijkheid niet gaan gebeuren.

Kan Jared Cannonier de titel winnen? Foto: Getty Images

Cannonier is iemand die veel visualiseert over de partij. Hij heeft het gevecht tegen Adesanya al meerdere malen in zijn hoofd afgespeeld. Het enige wat hij ziet is dat hij na de partij met de belt om zijn middel staat.

Groente & Fruit

Nadat hij kampioen is gaat hij een korte pauze pakken. Zijn rekeningen betalen en investeren in bepaalde grond. Hij wil slim omgaan met zijn geld. Cannonier wil grote tuinen zodat hij daar veel fruit en groente op kan verbouwen.

Sean O’Malley

Ondanks de verschillende leefstijlen van Cannonier en zijn teamgenoot Sean O’Malley zegt de Amerikaan dat hij wel veel kan leren van de bantamgewicht. O’Malley verdient al behoorlijk wat geld op jonge leeftijd en vecht nog niet eens tegen de echte top van de divisie. Cannonier heeft daar respect voor.

Sean O'Malley kan met een overwinning op Pedro Munhoz een plek in de top 10 van de bantamgewicht divisie afdwingen Foto: Getty Images

Cannonier vind het leuk dat ze allebei op een card staan. Echter is zijn focus volledig gericht op zijn eigen partij. Uiteraard hoopt hij dat O’Malley ook zal winnen.

Killa Gorilla

Zijn bijnaam heeft hij te danken aan oud-teamgenoot Joe Murphy. Cannonier was op zoek naar een bijnaam voor een van zijn eerste partijen. De Amerikaan is fan van gorilla’s en Murphy kwam toen met ‘Killa Gorilla’ en die bijnaam is blijven hangen.

Waar kijk je UFC 276?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

