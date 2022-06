Verder staat er nog een heel belangrijke partij in de middengewicht divisie op het programma tussen Sean Strickland en Alex Pereira. De winnaar mag vechten later dit jaar tegen de middengewicht kampioen die later die avond gekroond zal worden tijdens het main event. De PPV wordt geopend door de Braziliaan Pedro Munhoz hij treft publiekslieveling Sean O’Malley in het bantamgewicht.

Onaantastbaar en bij vlagen briljant

Ad

De flamboyante Adesanya is sinds zijn komst in 2018 van GLORY Kickboxing naar de UFC een van de meest opvallende atleten. In 13 maanden vocht Adesanya zesmaal. De zesde partij was voor de interim titel tegen Kelvin Gastelum. In een iconische partij won de Nieuw-Zeelander via unanimous decision. Hierdoor mocht hij in oktober 2019 voor de 'undisputed' titel vechten tegen destijds kampioen Robert Whittaker. Adesanya vocht vlekkeloos en won via KO in de tweede ronde. Adesanya zou vervolgens viermaal met succes zijn titel verdedigen.

UFC UFC 276 | “Als ik win van Strickland vecht ik voor de titel” – Alex Pereira GISTEREN OM 01:21

Adesanya gaat uit zijn dak nadat hij Whittaker verslaat in 2019 Foto: Getty Images

'The Last Stylebender' was te sterk voor Yoel Romero, Marvin Vettori, Paulo Costa en wist eveneens opnieuw te winnen van Robert Whittaker. Adesanya zou ook proberen een divisie hoger de titel te pakken, maar slaagde niet in die opzet. Destijds kampioen Jan Blachowicz was te sterk. Dit is tot op heden het enige verlies van Adesanya in 23 MMA partijen. Nu mag Jared Cannonier gaan proberen de bij vlagen briljante Adesanya zijn titel af te nemen. Dit zal echter een hels karwei worden.

Overwinning in drie gewichtsklassen

Jared Cannonier is een verhaal apart in de UFC. De vechter uit Dallas maakte als zwaargewicht in 2015 zijn debuut voor de organisatie. Cannonier was nooit een hoogvlieger op zowel zwaargewicht als licht-zwaargewicht. De klasse van de 'Killa Gorilla' kwam pas echt tevoorschijn in de middengewicht divisie. Cannonier won vijf van zijn zes partijen op middengewicht en kwam alleen te kort tegen voormalig kampioen Robert Whittaker.

Kan Jared Cannonier de titel winnen? Foto: Getty Images

In zijn meest recente partij had hij het in de eerste ronde moeilijk tegen Derek Brunson. Echter kwam Cannonier uitstekend terug in de partij en wist hij Brunson via KO te verslaan. Hierdoor mag Cannonier nu gaan proberen de onaantastbaar geachte Adesanya te verslaan. Het is de grootste en belangrijkste partij tot dusver in de carrière van Cannonier.

Onderweg naar legendarische status

In 2016 kwam een vrij onbekende Australiër de UFC binnen. Alexander Volkanovski zou zich binnen anderhalf jaar met vijf overwinningen opwerken tot een van de contenders in de divisie. Zijn eerste echte vuurdoop kreeg hij tegen Chad Mendes eind 2018. Volkanovski won de partij via TKO en werd ingepland tegen vedergewicht G.O.A.T. en MMA legende Jose Aldo. Volkanovski won via unanimous decision en dwong een titelgevecht af tegen kampioen Max Holloway.

De koning van de vedergewicht divisie Alexander Volkanovski Foto: Getty Images

Na vijf ronden won Volkanovski via unanimous decision de titel. Volkanovski verdedigde vervolgens met moeite de titel tegen Max Holloway, maar won overtuigender van Brian Ortega en Chan Sung Jung. Nu staat opnieuw de partij tegen Holloway op het programma. Volkanovski hoopt voor eens en altijd die rivaliteit te stoppen en zijn winstreak uit te breiden naar 22 overwinningen.

Wereldtopper

Max Holloway is een van de beste vechters binnen de UFC, maar heeft alleen pech dat hij op dit moment Alexander Volkanovski voor zich heeft staan. Holloway vecht al meer dan tien jaar in de UFC. De man uit Hawaii was een vrij modale en onervaren vechter in zijn beginperiode in de UFC. Echter sinds zijn verlies in zijn zesde partij tegen Conor McGregor wist Holloway een stijgende lijn te pakken. Negen overwinningen tegen onder meer Charles Oliveira, Cub Swanson en Ricardo Lamas zorgden ervoor dat Holloway voor de interim titel mocht vechten tegen Anthony Pettis. Holloway won die partij, en zou vervolgens ook de ‘unified’ titel pakken tegen Jose Aldo. Holloway won vervolgens ook de rematch tegen Aldo en verdedigde eveneens met pure dominantie zijn titel tegen Brian Ortega.

Voormalig kampioen Max Holloway gaat tegen kampioen Alexander Volkanovski kijken of driemaal scheepsrecht is Foto: Getty Images

Holloway kreeg vervolgens van de UFC de kans de interim titel in het lichtgewicht te winnen tegen Dustin Poirier. Poirier was voor de tweede keer in de carrière van Holloway te sterk. Hierdoor keerde de Hawaiiaan terug in het vedergewicht en verdedigde met succes zijn titel tegen Frankie Edgar. Uiteindelijk ging het in de vierde titelverdediging fout tegen Alexander Volkanovski. En ook de rematch werd verloren, weliswaar via een zeer controversiële split decision. Holloway wist vervolgens twee schitterende partijen in 2021 af te leveren tegen Calvin Kattar en Yair Rodriguez. De Hawaiiaan verdiende met die twee overwinningen een derde kans tegen Volkanovski. En waarschijnlijk zijn laatste kans.

Ruwe bolster, blanke pit

Sean Strickland vecht al jaren in de UFC. De Amerikaan kwam als ongeslagen vechter in 2014 de UFC binnen. Strickland won zijn eerste twee partijen en stapte toen over naar de weltergewicht divisie. Strickland won onder meer van Tom Breese en Court McGee en deed het helemaal niet slecht in de divisie. Echter verloor hij van onder meer Kamaru Usman en Elizeu Zaleski Dos Santos. Dit deed Strickland besluiten om terug te gaan naar de middengewicht divisie.

Sean Strickland praat tegen zijn tegenstander tijdens de partij. Een van de karakteristieke kenmerken van de Amerikaan. Foto: Getty Images

Strickland zou na een motorongeluk zware verwondingen oplopen waardoor hij tussen 2018 en 2020 niet in actie kwam. Echter sinds zijn terugkeer in 2020 heeft Strickland niet meer verloren. De Amerikaan won vijf partijen op rij in de middengewicht divisie. En na zijn overwinning meest recent tegen Jack Hermansson is hij een van de topcontenders in die divisie. Strickland weet dat een overwinning tegen Alex Pereira hem een titelgevecht oplevert.

Adesanya’s nachtmerrie?

Alex Pereira vocht het gros van zijn carrière in het kickboksen. Zoals bekend wist hij op kickboksregels tweemaal te winnen van huidig UFC middengewicht kampioen Israel Adesanya. Pereira vocht drie partijen in het MMA tijdens zijn kickboks carrière en won er twee. Pas vanaf 2021 is de focus volledig op het MMA bij de Braziliaan. Na zijn overwinning bij de LFA organisatie contracteerde de UFC hem.

Alex Pereira wist UFC middengewicht kampioen Israel Adesanya tweemaal op kickboksregels te verslaan Foto: Getty Images

Tijdens zijn debuut in november vorig jaar tegen Andreas Michailidis had Pereira een moeilijke eerste ronde, maar wist hij met een schitterende vliegende knie de partij in de tweede ronde via KO te beslissen. Pereira wist vervolgens eerder dit jaar ook te winnen van Bruno Silva. Via unanimous decision was hij te sterk voor zijn landgenoot. Nu krijgt Pereira een gigantische stap omhoog in competitie en kan hij bij een overwinning niet alleen in de rankings komen, maar krijgt hij ook gelijk een titelgevecht aangeboden.

Legende

Robbie Lawler mag met recht een legende genoemd worden in het MMA. De Amerikaan kwam in 2002 de UFC binnen als 19-jarige vechter. Als lid van het sterke Miletich Fighting Systems (waar ook onder meer Matt Hughes en eigenaar Pat Miletich deel van uitmaakten) wist Lawler zich al snel naar de top te vechten. Echter na een slechte run tussen 2003 en 2004 verliet hij de organisatie. Lawler vocht partijen bij PRIDE FC, Elite XC en Strikeforce. Na de overname in 2013 van Strikeforce door de UFC keerde Lawler negen jaar sinds zijn laatste UFC partij terug op het oude nest.

MMA legende Robbie Lawler vecht tijdens UFC 276 Foto: Getty Images

Lawler was nog altijd zeer explosief, maar ook een stuk ervarener. Na ruim een jaar vocht Lawler voor de titel, maar verloor nipt van Johny Hendricks. Na vervolgens twee partijen te winnen kreeg hij een nieuwe kans tegen Hendricks. Ditmaal won Lawler wel en was hij de nieuwe kampioen. Lawler verdedigde de belt tweemaal waaronder een epische partij tegen Rory MacDonald. Uiteindelijk verloor Lawler in 2016 de titel aan Tyron Woodley. Sindsdien is Lawler nooit meer in de buurt geweest van een titelgevecht. Lawler versloeg in zijn meest recente partij Nick Diaz in een rematch en brak daarmee zijn negatieve spiraal van vier verliespartijen. Nu wacht Bryan Barberena.

Publiekstrekker

Als Bryan Barberena vecht dan weet je een ding zeker, saai zal het niet worden. De sympathieke Amerikaan kwam in 2014 naar de UFC. Barberena wist in zijn derde partij voor het eerst echt door te breken bij het grote publiek door de immens gehypte Sage Northcutt te verslaan via een Arm-Triangle Choke submission. Barberena won eveneens van TUF Brazil 3 winnaar Warlley Alves. Echter had Barberena altijd veel moeite als hij tegen de top van de divisie moest vechten. Zo werden partijen tegen onder meer Colby Covington en Leon Edwards verloren. Een van Barberena’s meest memorabele partijen was het gevecht tegen Vicente Luque in 2019. Barberena leek de Braziliaan te gaan verslaan, maar moest zes seconden voor het einde opgeven via TKO. De partij is een absolute klassieker.

Bryan Barberena is uitzinnig na zijn overwinning tegen Matt Brown Foto: Getty Images

Nadat vervolgens verloren werd van Randy Brown leek Barberena in een moeilijke periode terecht te komen. Barberena won weliswaar van Anthony Ivy, maar zou vervolgens bijna overlijden nadat hij een dubbele slagaderlijke bloeding kreeg tijdens autorijden. De Amerikaan herstelde gelukkig en keerde terug in de Octagon. Na een tegenvallende partij tegen Jason Witt wist Barberena twee goede gevechten neer te zetten en te winnen van Darian Weeks en Matt Brown. Nu krijgt Barberena de kans om het tegen een legende als Lawler op te nemen.

Ervaring

Pedro Munhoz is al jaren een vaste klant in de top 10 van de bantamgewicht rankings. De voormalig RFA kampioen vecht al sinds 2014 in de UFC. Munhoz won vaak van de tegenstanders die buiten de rankings stonden, maar kwam vaak te kort in partijen tegen de betere tegenstanders waardoor eventuele contender partijen en titelgevechten uitbleven. In 2019 wist hij te winnen via knockout van voormalig bantamgewicht kampioen Cody Garbrandt en leek Munhoz eindelijk af te stevenen op een titelgevecht.

Pedro Munhoz vecht tijdens UFC 276 op 2 juli Foto: Getty Images

De Braziliaan verloor echter vervolgens van huidig kampioen Aljamain Sterling en van voormalig kampioen Frankie Edgar via een controversiële split decision. Munhoz revancheerde zich vervolgens voor een eerder verlies in zijn carrière tegen Jimmie Rivera. Echter kwam de Braziliaan in zijn laatste twee partijen in de UFC te kort. Hierdoor won Munhoz maar een van zijn laatste vijf partijen en zou de partij tegen O'Malley wel eens de wisseling van de wacht kunnen betekenen.

Welcome to the Suga Show

Voor Sean O'Malley gaat het de tweede keer worden dat hij tegen een atleet uit de rankings gaat vechten. O'Malley werd in 2017 gecontracteerd door de UFC na een knockout overwinning tijdens de Dana White's Contender Series waar zijn legendarische uitspraak 'Welcome to the Suga Show' voor altijd in iedere vechtsport liefhebbers geheugen gegrift stond. O'Malley is mateloos populair bij de fans en brengt veel views richting de UFC.

Sean O'Malley brengt 'The Suga Show' op 2 juli naar Las Vegas Foto: Getty Images

O'Malley won zijn eerste vier partijen in de UFC, maar struikelde vervolgens over Marlon Vera. Dit was tot dusver zijn enige gerankte tegenstander in de UFC. O'Malley vocht zicht terug richting top 15 met overwinningen op voormalig toptalent Thomas Almeida en Kris Moutinho. Vervolgens werd hij in zijn meest recente partij gematcht tegen Raulian Paiva. Paiva stond in de rankings, maar zou tijdens de partij tegen O'Malley daar niet meer instaan. O'Malley versloeg Paiva via TKO en kan met een nieuwe overwinning tegen de ervaren Munhoz een nieuwe stap omhoog in de divisie maken.

Overige partijen

Deze week geen prelim pareltje. Om de simpele reden dat er eigenlijk veel teveel sterke match-ups op de prelims staan. Zo nemen lichtgewichten Brad Riddell en Jalin Turner het tegen elkaar op in de featured prelim. Zien we ook de legendes Jim Miller en Donald Cerrone een rematch vechten in de weltergewicht divisie. In dezelfde divisie maakt het ongeslagen toptalent Ian Garry zijn opwachting tegen Gabe Green. De prelims worden afgesloten door Brad Tavares en Dricus Du Plessis die elkaar treffen in een belangrijke partij voor een top 15 plek in de middengewicht divisie.

Donald Cerrone in 38ste UFC partij tijdens UFC 276 Foto: Getty Images

Zelfs op de early prelims staan zeer hoogwaardige partijen. De gerankte middengewichten Uriah Hall en Andre Muniz vechten voor een plek in de top 10 van de divisie. In de vlieggewicht divisie staat een partij tussen Jessica Eye en Maycee Barber op het programma. De avond wordt geopend met een partij tussen Jessica-Rose Clark en Julija Stoliarenko.

Maycee Barber gaat op zoek naar derde achtereenvolgende overwinning op 2 juli Foto: Getty Images

Waar kijk je UFC 276?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC 276

Main Card

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Jalin Turner

- Jim Miller vs. Donald Cerrone

- Ian Garry vs. Gabe Green

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

Early Preliminary Card

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

UFC Column Stefan Struve: Zuurpruimen, jullie mogen je woorden terug nemen GISTEREN OM 15:05