O’Malley heeft een paar erg drukke dagen voor de boeg. Veel media aandacht en hij hoopt na de wegingen een beetje te kunnen rusten. Het afvallen voor de weging valt hem weleens zwaar. Echter heeft hij het inmiddels al vaak gedaan dus komt hij er wel doorheen.

Sean O'Malley brengt 'The Suga Show' op 2 juli naar Las Vegas Foto: Getty Images

Chips-liefhebber

Chips, pizza en hamburgers is wat O’Malley op dit moment het meeste mist nu hij moet afvallen voor zijn weging op vrijdag. De smaak van de chips maakt niet uit als het maar van goede kwaliteit is.

Wiet roken voor betere prestatie

O’Malley staat erom bekend dat hij rookt voor en tijdens de training. Bij voorkeur wiet. O’Malley zegt dat hij het fijn vindt om een paar trekjes te nemen voordat hij BJJ traint en ook als hij gaat hardlopen. Echter heeft hij dit ter voorbereiding op de partij al drie weken niet meer gedaan.

Sean O'Malley geniet van zijn rookwaar (Photo Credits: O'Malley IG) Foto: Other Agency

O’Malley zegt dat hij precies weet wanneer en hoeveel hij kan gebruiken. Sommige mensen roken de hele dag en dat is slecht voor je. Hij gebruikt het om er juist zijn voordeel mee te doen.

Plan van de UFC

‘Suga Sean’ ziet zijn pad in de UFC niet perse als een ‘career-plan’. O’Malley zegt dat hij de tegenstanders die de UFC hem aanbood heeft geaccepteerd. Hij is er zelf van overtuigd dat hij iedereen boven hem kan verslaan. Nu hij eveneens een beter contract heeft wil hij ook tegen de topvechters vechten.

Munhoz

Pedro Munhoz is de beste tegenstander tot dusver zegt O’Malley. Hij is zeer sterk en gaat allang mee. Hij is er echter van overtuigd dat hij Munhoz zal finishen. Echter weet hij ook dat een decision overwinning een mogelijkheid is aangezien Munhoz nog nooit eerder werd gefinisht.

Teamgenoot Cannonier

Teamgenoot Jared Cannonier vecht later die avond tegen Israel Adesanya voor de middengewicht titel. O’Malley heeft zegt dat Adesanya een van de allerbeste vechters in de UFC is, maar dat als iemand hem kan verslaan het Cannonier is.

Kan Jared Cannonier de titel winnen? Foto: Getty Images

Tattoo-liefhebber

De tattoos van O’Malley hebben geen zware betekenis. De bantamgewicht zet in principe alles op zijn lichaam wat hij mooi vindt en wat bij hem opkomt. De ster onder zijn oog liet hij zetten toen hij voor het eerst een PPV vocht in de UFC. Hij voelde zich een superster dus liet hij de ster zetten.

Waar kijk je O'Malley's partij?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

