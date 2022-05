Het evenement vindt plaats op 2 juli in de T-Mobile Arena te Las Vegas, Nevada. De UFC maakte het gevecht zojuist officieel bekend.

Onaantastbaar op middengewicht

De flamboyante Adesanya is sinds zijn komst in 2018 van GLORY Kickboxing naar de UFC een van de meest opvallende atleten. In 13 maanden vocht Adesanya zesmaal. De zesde partij was voor de interim titel tegen Kelvin Gastelum. In een iconische partij won de Nieuw-Zeelander via unanimous decision. Hierdoor mocht hij in oktober 2019 voor de 'undisputed' titel vechten tegen destijds kampioen Robert Whittaker. Adesanya vocht vlekkeloos en won via KO in de tweede ronde. Adesanya zou vervolgens viermaal met succes zijn titel verdedigen.

UFC271 | Adesanya behoudt middengewichttitel op punten

The Last Stylebender” was te sterk voor Yoel Romero, Marvin Vettori, Paulo Costa en wist eveneens opnieuw te winnen van Robert Whittaker. Adesanya zou ook proberen een divisie hoger de titel te pakken, maar slaagde niet in die opzet. Destijds kampioen Jan Blachowicz was te sterk. Dit is tot op heden het enige verlies van Adesanya in 23 MMA partijen.

Drie gewichtsklassen

Jared Cannonier is een verhaal apart in de UFC. De vechter uit Dallas maakte als zwaargewicht in 2015 zijn debuut voor de organisatie. Cannonier was nooit een hoogvlieger op zowel zwaargewicht als licht-zwaargewicht. De klasse van de 'Killa Gorilla' kwam pas echt tevoorschijn in de middengewicht divisie. Cannonier won vier van zijn vijf partijen op middengewicht en kwam alleen te kort tegen voormalig kampioen Robert Whittaker.

UFC271 | Cannonier door het oog van de naald tegen Brunson

In zijn meest recente partij had hij het in de eerste ronde moeilijk tegen Derek Brunson. Echter kwam Cannonier uitstekend terug in de partij en wist hij Brunson via KO te verslaan. Hierdoor mag Cannonier nu gaan proberen de onaantastbaar geachte Adesanya te verslaan.

UFC 276

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

